Oppo Find N3 : première fuite très détaillée autour du smartphone pliant

L'Oppo Find N3 se dévoile dans une première fuite qui montre beaucoup de spécifications.

Alors que la présence d’Oppo en France dans les mois à venir est encore sujette à caution, une première fuite nous permet de découvrir les probables spécificités de l’Oppo Find N3. Les premiers détails entourant le smartphone pliant au format livre d’Oppo ont été dévoilés par le leaker Yogesh Brar (via Phone Arena). S’il s’est montré fiable par le passé, cette fuite intervenant très tôt dans l’année, il convient de la regarder un minimum de distance critique.

Le leaker a tout simplement dévoilé une grande partie de la fiche technique du téléphone. Il affirme que l’Oppo Find N3 intègrerait un Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Un écran plus grand

Selon Yogesh Brar une fois encore, l’écran interne de cet Oppo Find N3 serait plus grand que celui du Find N2, passant à 8 pouces. On espère qu’Oppo gardera le format relativement compact de ses prédécesseurs. L’écran externe lui mesurerait 6,5 pouces. Les deux dalles monteraient à 120 Hz.

Voici le reste des spécifications évoquées par cette fuite :

Batterie : 4800 mAh ;

Charge : 80 W ;

Triple module photo : 50 Mpx OIS, 48 Mpx ultra grand angle et 32 Mpx périscope.

Comme le souligne Phone Arena, ces spécifications ressemblent fortement à celles des fuites entourant le OnePlus V Fold. Pour rappel, Oppo n’a jamais sorti aucun de ses smartphones au format livre sous nos latitudes. Au vu du contexte économique compliqué pour le constructeur, difficile d’imaginer que la situation sera différente cette fois-ci.

