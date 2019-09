La gamme Reno d’Oppo n’a que quatre mois d’existence, mais a déjà eu droit à un renouvellement durant le mois d’août. Un modèle manquait néanmoins à l’appel, le Reno 2 5G. Celui-ci a finalement vu sa fiche certifiée par la TENAA.

Quatre mois après son lancement, Oppo a présenté la semaine dernière les nouveaux smartphones de sa gamme Reno, les Reno 2, Reno 2Z et Reno 2F. Mais sur l’ensemble de la gamme, il manquait le successeur de l’Oppo Reno Zoom 10x. Il est finalement apparu la semaine dernière sur le site de la TENAA.

Comme le relaie le site GSM Arena, l’organisme chinois de certification des smartphones a en effet mis en ligne la fiche d’un certain « PCKM70 » présenté comme un smartphone compatible 5G. La fiche technique permet ainsi de découvrir que le smartphone intégrera un écran de 6,6 pouces, une batterie de 3930 mAh, un emplacement pour double carte SIM, et qu’il tiendra dans un format de 161,8×76,6×9,5 mm.

Par ailleurs, les photos mises en ligne par la TENAA permettent également de découvrir le design du smartphone. En façade, on ne devrait retrouver ni encoche ni bordure, les boutons de volume seraient positionnés à gauche et la touche de mise en veille à droite. Surtout, on distingue clairement la mention « Oppo designed by Reno » au dos. On y retrouve également quatre appareils photo, dont un objectif avec un système périscopique comme on avait pu le voir sur l’Oppo Reno 10x Zoom.

On ignore encore quand est-ce que sortira le successeur de l’Oppo Reno 10x Zoom compatible 5G. Désormais certifié, il ne devrait plus tarder à être présenté officiellement.