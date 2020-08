L’avenir des smartphones passera-t-il par la technologie Li-Fi ? Oppo envisage cette possibilité si l’on en croit les brevets dénichés par LetsGoDigital. Selon le média américain, le constructeur chinois travaillerait sur un smartphone embarquant cette technologie.

Avez-vous déjà entendu parler de la technologie Li-Fi ? Alors que le Wi-Fi utilise des ondes radio pour transmettre ou recevoir des données réseau, la technologie Li-Fi utilise la lumière. Vue par certains comme une révolution, cette technologie ne semble pas convaincre les géants du secteur. En tout cas, pas pour le moment.

Néanmoins, certaines marques, comme Oppo, semblent s’y intéresser de près. Le site LetsGoDigital a en effet déniché une demande de brevet déposée par le géant chinois mentionnant l’intégration de la technologie Li-Fi dans un smartphone.

Un smartphone avec Li-Fi, vraiment une bonne idée ?

Sur la demande de brevet déposés par Oppo, on peut observer la présence d’un petit capteur de lumière sur la tranche supérieure du smartphone et/ou au niveau du dos. C’est par ces fenêtres miniatures que la lumière pourrait être transmise à une micro-puce qui la transformerait alors en signal réseau.

Problème : la lumière doit toujours être allumée pour que le signal soit transmis. Rassurez-vous, Oppo a aussi déposé un brevet pour un « composant isolant » auprès de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (WIPO) et détaille le fonctionnement de la technologie. En résumé, les capteurs peuvent transformer des signaux lumineux si faibles que l’œil humain ne les perçoit pas.

Mais pourquoi miser sur le Li-Fi quand le Wi-Fi fonctionne correctement ? Cette technologie présente en réalité plusieurs avantages.

Le premier, la vitesse : un signal Li-Fi peut atteindre les 8 ou 10 Gb/s ! D’ailleurs, l’entreprise Trulifi a déjà atteint les 250 Mb/s. De plus, la lumière étant une ressource inépuisable, elle ne présente pas de problèmes d’interférences dans les milieux bondés, comme des conférences de constructeurs par exemple (on sait de quoi on parle). Enfin, certains observateurs assurent que le Li-Fi est plus sécurisé que le Wi-Fi puisqu’il ne traverse pas les murs. On peut aussi voir cela comme un défaut puisque cela empêche toute transmission sans fil entre des routeurs par exemple.

Cette faiblesse s’accompagne également d’un autre problème : la portée d’un signal Li-Fi est bien inférieure à celle d’un signal Wi-Fi (10 mètres contre 30 à 46 mètres).

Si ces brevets donnent quelques indications sur les pistes étudiées par Oppo, rien n’assure que le constructeur sortira un jour un smartphone du genre.