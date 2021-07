Oppo céderait aux sirènes des smartphones gaming avec un mystérieux modèle

Un appareil mobile estampillé Oppo a été certifié auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. D’après les photos, tout porte à croire que ce produit appartiendra à la catégorie des smartphones gaming. Le premier de la marque chinoise, si c’est le cas.

Le marché des smartphones se décompose en quatre grandes catégories d’appareils : l’entrée de gamme, le milieu de gamme, le haut de gamme et l’ultra premium notamment représenté par les iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra ou encore le Xiaomi Mi 11 Ultra. Mais ce quatuor a ces dernières années été rejoint par un autre segment.

Ce segment n’est autre que celui des téléphones gaming, dont Asus est en un fier représentant au travers de sa gamme ROG — acronyme de Republic of Gamers, tout de même. Dans ce cercle relativement restreint se trouvent également Lenovo et sa marque Legion, mais également Xiaomi avec son Redmi K40 Gaming Edition lancé en Chine.

Des lignes agressives

Avant tout optimisés pour faire tourner les jeux les plus gourmands des stores d’applications, les smartphones gaming attirent visiblement les convoitises d’autres constructeurs. Oppo en l’occurrence, qui aurait enregistré un nouvel appareil auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, a repéré 91Mobiles.

Ni le nom ni le numéro du modèle ne sont indiqués dans le document en question. En revanche, des photos du téléphone nous laissent entrevoir sa philosophie esthétique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce produit emprunte les marqueurs visuels des smartphones gaming avec une façade arrière aux lignes agressives.

Rien qu’avec ce peu d’éléments, tout porte à croire qu’Oppo souhaiterait se positionner sur ce créneau dans un avenir plus ou moins proche. Cela lui permettrait d’occuper toujours plus de segments et d’accroître sa visibilité auprès d’un autre public.

Comme un air de déjà-vu

Le timing de cette certification n’est également pas anodin : selon XDA Developers, Oppo s’apprêterait à révéler sa nouvelle gamme Reno 6 dans les prochains jours. C’est déjà chose faite en Chine depuis mai, mais les autres marchés pourraient eux aussi y avoir droit. Ce lancement pourrait donc être l’occasion pour le constructeur d’y présenter un smartphone gaming.

D’ailleurs, le module photo arrière ressemble étrangement à celui du Reno 6 déjà aperçu il y a deux mois. Une prise jack devrait aussi être de la partie. La certification n’apporte aucun détail additionnel relatif à la fiche technique, qui devrait, en toute logique, accueillir des caractéristiques de haute volée si un tel smartphone se confirme.