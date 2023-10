Sosh et B&You modifient leurs forfaits pour augmenter les prix discrètement

Après Red by SFR, c'est au tour de Sosh et B&You de discrètement augmenter le prix de la data en modifiant leurs forfaits.

Les prix sont à la hausse dans tous les secteurs. On a pu le constater dans le jeu vidéo, les services comme Netflix ou Apple TV+ ou encore les offres de nos opérateurs fixes et mobiles. C’est ces derniers qui sont cette fois épinglés : Bouygues Telecom, Orange et SFR pour être plus précis.

Comme le souligne iGen, SFR a modifié sa grille de forfait il y a quelques semaines, avant d’être suivi désormais par Bouygues Telecom et Orange. Au programme, une hausse du prix de la data maquillé par un changement sur les forfaits.

Les forfaits perdent des Go

Ainsi, par exemple, B&You chez Bouygues Telecom propose désormais un forfait 100 Go à 13,99 euros par mois en 4G et 16,99 euros par mois en 5G. Auparavant, ce même opérateur proposait 130 Go en 5G à 15,99 euros par mois. Le prix du forfait a certes baissé de 1 euro par mois, mais les clients perdent surtout 30 Go au passage. Le forfait 200 Go en 5G a lui carrément augmenté puisqu’il passe de 19,99 euros par mois à 20,99 euros par mois.

Même constat chez Sosh qui propose désormais un forfait 100 Go à 13,99 euros par mois en 4G. C’est exactement le même prix que B&You et Red by SFR pour exactement la même quantité de data en 4G. L’augmentation discrète de prix se fait sur un forfait plus bas. L’opérateur propose un forfait 20 Go à 9,99 euros par mois, contre 11,99 euros par mois auparavant pour 40 Go de data. On économise 2 euros par mois, mais on a le droit à deux fois moins de données par mois.

Free Mobile maintient ses prix

Une fois n’est pas coutume, Free Mobile est le seul opérateur à maintenir sa grille de tarif. Le forfait à 12,99 euros par mois est donc moins cher que celui des trois autres opérateurs tout en proposant plus de data : 120 Go. Attention toutefois, ce tarif n’est valable que 12 mois, l’opérateur vous bascule ensuite vers son forfait historique à 19,99 euros par mois. Ce dernier propose 250 Go de data en 5G.