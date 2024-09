De nouveaux frais dissimulés dans une newsletter : c’est la nouvelle astuce d’Orange pour alourdir votre facture

On ne redira jamais assez l’importance de lire entre les lignes, et surtout celles tout en bas de votre dernière newsletter Orange. Sous couvert d’astuces de cybersécurité, l’opérateur y annonce une information concernant les offres Livebox, beaucoup plus importante que la taille de police employée.

Vous êtes client chez Orange ? Vous avez probablement reçu une newsletter ces derniers jours. D’apparence banale, elle est plus particulière qu’on ne le pense, et son en-tête « On vous informe sur votre offre » doit retenir toute votre attention. La raison est toute simple : Orange y annonce de nouveaux frais pour certains de ses abonnés à la fibre.

Payer plus cher pour payer moins cher

Ce ne sont pas les astuces pour effacer sa présence sur internet ou le tutoriel pour créer un mot de passe solide qui sont les infos les plus importantes ici. L’ex-France Télécom annonce tout en bas de cette newsletter qu’à compter du 10 octobre prochain, des frais de 49 euros s’appliqueront aux abonnés qui souhaiteront passer à un abonnement moins cher.

Orange est connu pour ses frais onéreux, mais la façon dont ce changement tarifaire est annoncé est indigne. De quoi donner envie de détaler comme un lapin vers la concurrence. L’opérateur indique d’ailleurs, en caractères plus petits encore, qu’il est possible de résilier votre abonnement sans frais suite à cette annonce.

Capture d’écran des petites lignes de ladite newsletter

Selon l’article L224-33 du Code de la Consommation, cette nouvelle information est une modification unilatérale de votre contrat avec votre opérateur. Vous pouvez donc résilier votre abonnement sans frais jusqu’au 4ᵉ mois après réception de cette newsletter.

