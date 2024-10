Sosh en fibre : meilleur débit et prix en baisse, sans engagement

Sosh renouvelle son offre box avec un tout nouveau forfait à 25,99 euros, sans engagement.

Discrètement, mais surement, le marché des box sans engagement est en train de devenir plus compétitif.

En début d’année, Free a lancé une nouvelle version de sa Freebox Révolution avec un prix sous la barre des 30 euros, son tarif historique.

Un tarif compétitif suivi par B&You avec un forfait BBox à 29,99 euros par mois.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu’à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 19.99€ /mois 32.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 24.99€ /mois 2 mois offerts Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu’à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Désormais, c’est au tour de Sosh, la marque d’Orange, de revoir son offre La boîte pour devenir plus intéressante.

100 mb/s de plus

Sosh commercialise désormais une « Série Spéciale Sosh Fibre » à 25,99 euros par mois.

Pour ce tarif, on a le droit à une Livebox 5 avec un débit symétrique de 400 Mbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi. L’accès à la TV par internet se fait en option à partir de 5 euros par mois. Mais à l’heure des services de SVOD comme Netflix et Disney+, pas sûr que cette option soit cruciale.

L’offre est sans engagement, mais les frais de résiliation sont toujours fixés à 50 euros. Orange ne facture pas de frais pour la souscription.

Le forfait est à retrouver sur le site de Sosh directement.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.