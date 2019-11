L'opérateur français Orange a enfin lancé son premier réseau 5G. Ce dernier offre un forfait avec data illimitée pour 25 euros par mois. Mais... il est disponible en Roumanie, la France étant encore en retard.

Le réseau 5G est très attendu. Et pour cause : il offrira non seulement une amélioration des débits, mais aussi des tonnes de possibilités pour les industriels comme les particuliers grâce à de meilleures technologies de gestion du trafic réseau et une latence amoindrie.

Le plus grand changement attendu reste les forfaits à data illimitée, que Qualcomm qualifiait de killer feature lors de notre interview. Les opérateurs français commencent à déployer leurs solutions.

25 euros et data illimitée

Comme le montre Les Echos, Orange a en effet enfin lancé son premier réseau 5G… en Roumanie. Dans le pays de l’Est, trois villes (Bucarest, Cluj-Napoca et Iaşi) profitent désormais d’un réseau offrant des vitesses de téléchargement moyennes de 600 Mo/s.

Le plus intéressant pour nous autres français est l’offre : pour 25 euros par mois, l’opérateur offre les SMS, appels… et les données totalement illimitées. Voilà qui promet pour la venue en France du réseau que l’on attend encore.

La France toujours en retard

Un tel déploiement rapide a été rendu possible grâce à plusieurs facteurs. Tout d’abord, Orange possède en Roumanie une grande quantité de fréquences 115 MHz. Enfin, les équipements réseau Huawei — que l’opérateur favorise — ne sont pas aussi scrutés chez nos amis roumains qu’en France et à travers le monde.

Par chez nous, les opérateurs se plaignent depuis quelque temps maintenant de la lenteur d’attribution des fréquences 5G et des premières modalités proposées par l’Arcep. De plus, suite à l’affaire Huawei, les équipements déployés par les opérateurs télécom seront soumis à validation de l’État avant utilisation. On attend donc les débuts de la 5G pour 2020 dans la majorité des pays européens, mais une plus grande disponibilité commerciale risque de prendre bien plus longtemps encore.