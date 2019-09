Lors d’un événement dédié à la 5G sur le campus Qualcomm, le vice président technologie et responsable Europe Dino Flore nous a répondu sur l’avènement des forfaits à data illimités. Pour lui, il n’y a « plus d’excuses » technologiques à leur expansion.

La 5G arrive. Et pour l’occasion, Qualcomm a tenu un grand événement sur son campus américain, afin de démontrer ses nouvelles prouesses technologiques et l’avenir de la nouvelle technologique.

Nous étions bien évidemment sur place, et avons eu l’occasion de rencontrer Dino Flore, vice-président des technologies et responsable du secteur européen. Avec lui, nous avons pu discuter de l’impact de la 5G sur les forfaits vendus en Europe.

Le forfait 4G limité en data va mourir avec la 5G

Après moult présentations montrant tous les problèmes de la 4G résolus par l’avènement de la 5G, une question nous brûlait les lèvres : qu’en est-il des forfaits à data illimitée ? Les opérateurs se sont longuement cachés derrière l’excuse technologique, le fait que les réseaux risquaient d’être bouchés par de tels usages, pour refuser cette expansion.

Avec la 5G, selon Dino Flore, il n’y a pas « pas photo ». L’homme d’affaires nous a expliqué qu’en Europe, les premiers déploiements de la 5G ont naturellement poussé la disponibilité de tels forfaits. Ce qui était au départ un petit effort en provenance de Finlande et de France — avec le forfait Free Mobile — est aujourd’hui une tendance.

« En commençant par Vodafone, l’une des nouveautés mises en avant pour le lancement de la 5G est le forfait illimité ». Il va même plus loin en disant que « non seulement il n’y a plus d’excuses technologiques, mais vous ne pouvez plus parler d’une limite en gigas désormais. C’est presque inévitable. C’est une conséquence [du déploiement de la 5G] ».

Désormais, « les portes sont ouvertes » et « l’effet domino » est lancé. Dino Flore en est même venu à plaisanter sur le fait que malgré l’évolution technologique majeure apportée par la 5G, sa « killer app » est finalement la plus grande disponibilité des forfaits illimités en Europe.

Et il est vrai que face aux technologies utilisées pour les réseaux 5G, les opérateurs n’ont plus aucune raison de ne pas le permettre. Le réseau n’est tout simplement plus limité en nombres de connexions ni même en bande passante. Reste à savoir si les opérateurs français joueront franc jeu pour le lancement, et à combien se négociera ce type de forfait.