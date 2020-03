Orange : boutiques fermées, interventions assurées et chaînes OCS offertes

Orange a annoncé son organisation pendant la crise du coronavirus : les boutiques sont fermées mais les interventions et le support client sont assurés. Quelques chaînes TV sont offertes jusqu'à fin mars via Orange TV, dont les chaînes OCS.

Orange a communiqué sur divers sujets autour de la crise du coronavirus en France. L’opérateur a pris la décision de fermer ses boutiques, une décision survenue quelques heures avant que Emmanuel Macron annonce que les Françaises et les Français devaient désormais suivre des mesures drastiques concernant leurs déplacements.

Si les boutiques sont fermées, Orange assurera le support client au 3900 mais aussi sur son site internet et sur l’application Orange & Moi. Les clients pourront souscrire à des offres, changer d’offres et signaler des dysfonctionnements. L’opérateur assure également que les interventions à domicile sont maintenues, si une intervention est prévue vous serez contactés par SMS ou téléphone.

#CoVid19 Je tiens à remercier les techniciens @orange, ces #HerosduReseau, qui sont au service de l'Etat, des hôpitaux, des professionnels de santé, des entreprises comme de nous tous. Plus que jamais, votre investissement est clé. Votre engagement exemplaire #ProudtobeOrange pic.twitter.com/7NF8grPdkN — Stéphane Richard (@srichard) March 16, 2020

Orange, comme Canal+, a également annoncé offrir l’accès de 4 chaînes OCS et 5 chaînes jeunesse : Boomerang, Tiji et Boing, Toonami et Canal J (hors services à la demande) à ses clients. Ces chaînes sont accessibles gratuitement du 17 au 31 mars 2020 via la TV d’Orange, grâce au décodeur TV.