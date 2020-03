Canal+ devient gratuit, les abonnés gagnent l’accès aux bouquets optionnels

Alors que la France entière est (normalement) confinée chez elle, Canal+ passe en clair pour tous et offre davantage de service pour ses abonnés. Un bon moyen de passer le temps enfermé chez soi.

Pour le bien de tous, restez chez vous ! Ne sortez plus dans les bars ou les restaurants (de toute façon ils sont fermés), n’allez plus dans les parcs (aussi fermés) ou vous promener inutilement dans la rue, la distanciation sociale est le mot d’ordre actuel pour éviter la propagation du Coronavirus. Et si vous vous ennuyez chez vous, il existe bien des moyens de passer le temps.

Regarder Canal+ gratuitement

Dans le cadre d’un effort collectif, Canal+ passe désormais en clair « pour tous et sur toutes les box », annonce Maxime Saada, PDG du groupe Canal+ sur Twitter. L’idée derrière ce geste est de rendre l’attente plus supportable pour ceux qui n’ont pas l’habitude de rester chez eux aussi longtemps.

Pour ceux qui sont déjà abonnés, Canal+ « ouvre l’accès à toutes [les] chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires », offrant ainsi un accès à une grande partie des bouquets du groupe, à l’exception des chaînes sportives. Rappelons néanmoins que les rencontres sportives sont annulées en raison de l’épidémie de coronavirus, ce qui devrait rendre le manque tout à fait supportable.

Notez que l’offre est censée fonctionner également depuis l’application MyCanal, à condition bien sûr d’avoir un compte.

Si l’idée de bénéficier du bouquet complet vous intéresse, vous pouvez vous abonner à Canal+ ici.

En attendant Disney+

Cette offre permettra de patienter en attendant l’arrivée de Disney+ en France, prévue le 24 mars. Le Community Manager du service de streaming a d’ailleurs bien entendu la détresse des futurs abonnés et s’excuse de ne pas pouvoir avancer davantage le lancement de Disney+ sur nos ondes. Pour regarder à nouveau vos dessins animés d’enfance et les séries exclusives comme The Mandalorian, rendez-vous dans 8 jours.