Disney+ : lancement en France avancé et prix du forfait officialisé

Disney Plus, le service de SVOD de Disney sera lancé avec une semaine d'avance. La firme en profite pour confirmer le prix de l'abonnement.

En 2020, la guerre des abonnements va se renforcer. Après l’arrivé en 2019 d’Apple TV+ et de plusieurs abonnements dans le domaine des jeux vidéo, on attend de pied ferme le lancement de Disney+ en France en 2020.

Bonne nouvelle, l’attente sera finalement moins longue que prévu.

Lancement de Disney Plus le 24 mars 2020

Le service de SVOD Disney+ sera lancé le 24 mars 2020. C’est une semaine avant la date initiale du 31 mars que Disney avait dévoilé en novembre.

Quelqu'un, quelque part a eu le bras long (ou a appuyé sur un bouton 😉) : Disney+ sera lancé plus tôt que prévu en France ! Votre nouveau service de streaming, disponible dès le 24 mars. Restez informés sur https://t.co/yzeUSKfJVX #DisneyPlus pic.twitter.com/SS47WvGReu — Star Wars France (@StarWarsFR) January 21, 2020

Disney France en profite pour confirmer l’arrivée de plusieurs contenus originaux dès le lancement du service. On retrouve notamment les contenus déjà lancés il y a plusieurs mois dans le reste du monde avec Star Wars The Mandalorian.

Comme le précise Numerama, tout le catalogue international de Disney Plus ne sera pas proposé en France en raison de problèmes de droits sur certains contenus, et de la fameuse chronologie des médias.

Le service promet tout de même d’avoir « un accès sans précédent à l’incomparable catalogue de films et de contenus TV Disney et la série The Simpsons ».

Tarif généreux confirmé

Cette annonce est aussi l’occasion de confirmer le prix du service en France. L’abonnement à Disney+ coutera donc 6,99 euros par mois, ou 69,99 euros par an.

Pour ce tarif, Disney autorise de regarder son contenu sur 4 écrans en simultanés, de télécharger tout le contenu sur 10 appareils pour un accès hors-ligne, et de créer jusqu’à 7 profils.

Des conditions qui placent l’abonnement comme un équivalent du meilleur forfait de Netflix, commercialisé à 15,99 euros par mois ! Reste à voir si le catalogue de Disney sera à la hauteur pour rivaliser avec le large catalogue de Netflix. Ce dernier vient justement de renforcer son catalogue avec l’intégralité des films Ghibli.