Peugeot e-308 électrique en location (LLD) à 230 euros par mois : bonne ou mauvaise affaire ? Notre avis

Peugeot a présenté en catimini sa nouvelle e-308 électrique, un modèle qui doit concurrencer la Renault Mégane E-Tech et la Tesla Model 3, mais qui, sur le papier, ne semble pas faire le poids. Mais est-ce que ses mensualités plus intéressantes à partir de 230 euros par mois lui permettront de tirer son épingle du jeu. On analyse ensemble cette offre de location longue durée (LLD).

On ne peut pas dire qu’il s’agit vraiment d’un lancement en grande pompe. Conçus « parce qu’il fallait la faire » (c’est en tout cas l’impression que cela donne), la Peugeot e-308 n’a pas été pensée comme une voiture électrique à la base. Elle possède donc, sur le papier, toutes les contraintes d’une voiture électrique avec les bases d’une thermique.

Peugeot a en quelque sorte réagi dans l’urgence pour contrer, autant que faire se peut, Renault et sa Mégane E-Tech. Pour ne rien arranger aux affaires de la firme au lion, la Renault est une voiture électrique très aboutie, comme nous avons pu le souligner dans notre essai.

Concernant la Peugeot e-308, c’est bien simple, il n’y a pas eu de présentation officielle prévue pour la presse comme il est de coutume pour ce genre de produit. Nous vous proposerons un essai détaillé de la voiture dans quelques jours, mais d’après les premiers retours de nos confrères qui ont déjà pu en prendre le volant, on ne serait clairement pas en face de la voiture électrique de l’année.

Peugeot en est certainement conscient, et c’est pour cela que la marque va miser sur les tarifs attractifs. Après un léger couac tarifaire au lancement (la voiture échappait au bonus écologique pour un prix de base supérieur de 40 euros au seuil d’éligibilité du bonus fixé à 47 000 euros…) désormais résolu, la marque sochalienne affiche sa berline compacte à partir de 230 euros par mois.

C’est 70 euros de moins que la LLD de base d’une Renault Mégane E-Tech, mais est-ce qu’il faut se laisser tenter ? Nous allons tenter de répondre à cette question, uniquement sur l’aspect financier puisque la voiture n’est pas encore passée entre nos mains.

La Peugeot e-308 proposée à 230 euros par mois

Contrairement à la plupart des offres « à partir de », la Peugeot e-308 qui nous intéresse est proposée avec la finition « Allure », qui n’est autre qu’un niveau milieu de gamme avec une dotation de série plutôt intéressante. Voici la liste des principaux équipements disponibles de série.

Climatisation automatique bi-zone

Tableau de bord numérique de 10 pouces

Écran central tactile de 10 pouces

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Deux ports USB-C avant

Feux et essuie-glaces automatiques

Lève-vitres avant et arrière électriques

Rétroviseurs rabattables électriquement

Radar de recul

Régulateur de vitesse adaptatif

Détecteur de fatigue

Accoudoir central avant avec rangement

Sièges chauffants

Volant chauffant

Projecteurs à LED

Jantes en alliage de 18 pouces

Câble de recharge Mode 3 triphasé 22 kW

Système de navigation

Caméra de recul

Deux ports USB-C arrière

Commutation automatique feux de route/feux de croisement

Feux de jour à LED

Aérateurs arrière

Vitres arrière surteintées

Trappe à skis

Détails extérieurs noir brillant

Globalement, c’est assez complet, et il ne manque pas grand-chose à nos yeux d’indispensable. À titre purement informatif, le niveau de finition du dessus propose ces équipements en suppléments, mais bien évidemment, vous sortirez de l’offre LLD à 230 euros par mois.

Radar de stationnement avant

Surveillance des angles morts

Alerte de trafic perpendiculaire arrière

Projecteurs Matrix LED

Feux arrière dynamiques

Bas de caisse avant et latéraux GT

Écussons latéraux

Pédalier en aluminium

Sellerie TEP/Alcantara noire à surpiqûres vertes

Volant en cuir

Quelle que soit la dotation choisie, la Peugeot e-308 est pourvue d’un moteur électrique de 156 ch entraînant les roues avant. Il est alimenté par une batterie de 54 kWh (51 kWh utiles), conférant à la voiture une autonomie WLTP de 413 km. Dans la vraie vie, d’après les premiers tests déjà effectués, c’est moins.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Peugeot e-308 ?

Comme d’habitude avec les offres de location longue durée des marques du groupe Stellantis, c’est un peu compliqué, même si la Peugeot e-308 n’est pas la pire du groupe. C’est aussi en quelque sorte « la faute » aux subventions accordées par le gouvernement qui sont difficilement compréhensibles pour celui qui ne suit pas avec assiduité l’actualité automobile.

Concernant notre Peugeot e-308, il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 500 kilomètres par mois, soit 18 000 km au total. Le fait d’employer « 500 km par mois » et non pas 6 000 km par an est un joli terme marketing pour faire passer la pilule d’un kilométrage ridiculement petit pour une voiture en LLD. D’habitude, les offres sur 36 mois tournent plutôt autour de 10 000 km par an, soit 30 000 km sur la durée du financement, ce qui n’est pas non plus la panacée.

Peugeot indique que l’offre à 230 euros par mois est soumise à un premier loyer de 4 950 euros, une fois la déduction faite du bonus écologique de 5 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros. Bonne nouvelle, Peugeot ne joue pas sur un détail fiscal quasiment impossible à avoir concernant le bonus.

En effet, le bonus écologique maximum est tombé à 5 000 euros en ce début d’année 2023, mais il peut toujours être de 7 000 euros selon certaines conditions fiscales. Le bonus peut atteindre 7 000 euros (dans la limite de 27 % du prix d’achat) pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 14 089 euros. Pour l’offre qui nous intéresse, Peugeot communique sur le bonus « de base », qui concerne tout le monde, et c’est très bien comme ça.

La « seule » condition à remplir, c’est celle de la prime à la conversion. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

Combien vous coûtera la LLD de la Peugeot e-308 ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Peugeot e-308 vous coûtera 13 000 euros. Peugeot affiche sa voiture à partir de 43 900 euros sur son site, bonus écologique de 5 000 euros, prime à la conversion de 2 500 euros et remises supplémentaires non déduits.

Toujours en considérant que vous êtes éligible à la prime à la conversion, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 36 400 euros. À cela, Peugeot rajoute une remise commerciale de 1 300 euros, et une autre prime à la reprise de 1 500 euros. Le prix final de la voiture revient donc à 33 600 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 38 % du prix de votre voiture. C’est globalement plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, même si, en électrique, là où la demande ne cesse d’augmenter, cela implique une certaine stabilité des prix. C’est d’ailleurs pour cela que c’est étonnant, puisque la majorité des dernières offres LLD ou LOA que nous avons analysé sur trois ans ne dépasse pas les 30 %, voire même les 25 %.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Dans le cas de la Peugeot e-308, faites aussi attention au kilométrage, puisque chaque kilomètre en plus à la fin de votre contrat sera facturé.

Les éléments à retenir

Payer 38 % le prix d’une voiture sur trois ans d’utilisation, par rapport aux offres que nous avons déjà analysés précédemment, ce n’est pas forcément une bonne affaire. Peugeot a misé sur une valeur résiduelle très faible pour une voiture électrique, ce qui prouve globalement, comme le lancement du produit, que la marque ne croit pas vraiment en son produit.

La bonne nouvelle, c’est que Peugeot n’a pas trop joué avec les aides étatiques et ce détail fiscal du bonus de 7 000 euros qui trompe globalement le client dans la plupart des cas, puisque les seules personnes concernées par ce « super bonus » n’ont pas forcément les revenus pour s’acheter (ou louer dans ce cas) une voiture neuve.

La marque a préféré rogner sur ses marges en proposant indirectement deux remises commerciales sur son produit (qui ne sont pas explicitement indiquées sur la LLD, mais dans le cadre d’un achat comptant) de 1 300 et 1 500 euros.

À nos yeux, même si le premier loyer de quasiment 5 000 euros est un peu indigeste, les 230 euros par mois pour ce type de produit ne sont pas totalement hors-sol, puisque Peugeot semble conscient des faiblesses de sa voiture en le proposant moins chère en location par rapport à sa principale rivale, la Renault Mégane E-Tech.

Rappelons que la LLD est intéressante uniquement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement. Dans le cadre de la LLD, l’entretien et la garantie sont inclus durant toute la durée du financement, même si, en termes d’entretien, les voitures électriques en demandent moins par rapport à leurs homologues thermiques.