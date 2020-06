Philips Hue : ces nouveaux éclairages connectés refont la déco de votre maison

Signify apporte plusieurs nouveauté à sa gamme Philips Hue pour offrir un éclairage connecté encore plus performant dans votre maison.

Du nouveau pour l’éclairage connecté de votre maison. Signify met à jour sa gamme Philips Hue pour diversifier son offre. Au programme : essentiellement une nouvelle ampoule, mais ça bouge aussi du côté des plafonniers et lampes de la marque. Petit tour d’horizon pour redécorer votre foyer en lumière.

Pour aller plus loin

Quelle ampoule connectée choisir pour illuminer votre hiver ?

Éclairer la maison du plafond au sol

Phillips Hue White E27 (A21)

Commençons par la Phillips Hue White E27 (A21). Celle-ci promet ni plus ni moins d’éclairer une pièce entière à elle seule grâce à « un flux lumineux plus puissant allant jusqu’à 1600 lm (équivalent à une ampoule traditionnelle de 100 W) ».

Signify imagine cet appareil dans votre cuisine pour préparer votre repas dans les parfaites conditions lumineuses avant de passer à table pour manger dans une ambiance plus tamisée. Pour rappel, la mention A21 désigne la forme de l’ampoule quand le sigle E27 indique que son culot est à visser.

Philips Hue Centris White and Color

Pour illuminer votre intérieur, vous pourrez également vous tourner vers les plafonniers LED Philips Hue Centris White and Color. L’objet est plus imposant évidemment, mais il permet lui aussi de profiter d’un éclairage puissant selon l’entreprise. Vous aurez surtout la possibilité de régler chaque spot lumineux dans la direction que vous souhaitez (rotation à 350 degrés pour chaque spot) afin de mettre en avant les objets que vous souhaitez.

Philips Hue Lightstrip Plus

Les bandes éclairantes Lightstrip Plus ont également droit à une petite nouveauté. Les utilisateurs vont en effet « pouvoir utiliser et rattacher les parties coupées jusqu’alors non utilisées, grâce à l’ajout d’un connecteur inclus ».

Notez que les Lightstrip Plus sont aussi compatibles Bluetooth désormais — ce n’était pas le cas avant sur ces produits-là.

Philips Hue Bluetooth Télécharger gratuitement

Philips Hue Bloom

Enfin, la petite lampe à poser Philips Hue Bloom a elle aussi droit à une mise à jour pour « proposer des couleurs plus intenses et une lumière blanche jusqu’à 500 lm, offrant ainsi une expérience cohérente avec le reste de la gamme Hue avec une température de couleur variant du blanc chaud (2000 K) à une lumière du jour plus froide (6500 K) ».

On notera que la lampe Bloom devient elle aussi compatible avec le Bluetooth pour être plus simple à utiliser. Signify souligne au passage que ce produit peut faire office de veilleuse lorsque vous régler la luminosité sur un mode tamisé.

Prix et disponibilité des nouveaux produits Philips Hue en France

Signify indique un prix de 24,95 euros pour la nouvelle ampoule Philips Hue A21 (E27). Comptez 79,95 euros pour la Bloom tandis qu’il faut débourser 24,99 euros pour un mètre de Lightstrip Plus et 79,99 euros pour deux mètres. Ces trois produits sont disponibles à partir de la mi-juin en France.

Pour aller plus loin

Éclairage connecté : Philips Hue, Lifx et Nanoleaf dévoilent leurs nouveautés au CES 2020

En ce qui concerne le plafonnier Philips Hue Centris, il existe quatre tailles différentes qui seront proposées à partir de 279,95 euros dans le courant de l’été.