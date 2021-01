Philips lance des écouteurs à conduction osseuse, des true wireless et un casque Bluetooth… tous pour le sport

Philips a annoncé ce mercredi sa nouvelle gamme de casques et écouteurs dédiés au sports, Philips Go Sports

Alors que l’édition virtuelle du CES s’est achevée il y a deux semaines, Philips était encore attendu pour ses annonces prévues pour 2021. Outre ses téléviseurs, le constructeur néerlandais a également mis l’accent sur la partie audio. Ce sont ainsi une dizaine de nouveaux casques et écouteurs qui ont été annoncés par Philips pour cette année. Cependant, la principale nouveauté concerne une nouvelle gamme à part entière, dédiée au sport : les casques et écouteurs Philips Go Sports.

Dans ce domaine, le constructeur a annoncé par moins de sept casques et écouteurs en tout genre allant du casque à arceau aux écouteurs true wireless en passant par les écouteurs tour d’oreille ou ceux à conduction osseuse.

La gamme Philips Go Sports commence par les écouteurs A3206, des écouteurs open-fit Bluetooth, mais avec un câble qui vient relier les deux écouteurs. Les Philips A3206 proposent une étanchéité certifiée IP57 ainsi que 10 heures d’autonomie.

est quant à lui un casque Bluetooth à arceau plutôt classique. Néanmoins, là aussi Philips a pensé à un usage sportif, en intégrant du gel refroidissant dans les coussinets amovibles. Notons par ailleurs que le casque est certifié IP55 — il résiste donc à la transpiration — et qu’il profite de 35 heures d’autonomie et de transducteurs de 40 mm.

Les écouteurs Philips A6606 sont cette fois des écouteurs à conduction osseuse. C’est-à-dire qu’ils viennent se poser devant l’oreille de manière à ne pas obstruer le conduit auditif. Une fonction qui peut s’avérer pratique pour les coureurs ou cyclistes en extérieur afin de rester conscient de l’environnement. Une LED paramétrable est par ailleurs intégrée pour rester visible des véhicules, même en pleine nui. Pour ces A6606, Philips annonce une autonomie de 9 heures et une certification IP67.

Les Philips A7306, des écouteurs dotés d’un suivi du rythme cardiaque

Enfin, les modèles les plus premium de cette gamme Philips Go Sports sont les Philips A7306. Il s’agit d’écouteurs true wireless. Ils profitent cette fois d’une autonomie de 6 heures, qui peut passer à 24 heures avec l’étui de recharge. Le boîtier intègre par ailleurs des LED ultraviolet afin d’éliminer les bactéries, comme les LG Tone Free FN6. Les écouteurs sont également certifiés IP57 et intègrent un capteur de rythme cardiaque et un mode transparent. Par ailleurs, il est possible de modifier leur format avec l’intégration d’embouts amovibles : avec ou sans ailette et même la possibilité de les transformer en tour d’oreille. Enfin, ils intègrent un capteur de rythme cardiaque pour mesurer ses performances en entraînement.

Pour l’heure, Philips n’a pas communiqué sur les prix de ses casques et écouteurs. Tous seront cependant lancés au cours du mois d’avril prochain.