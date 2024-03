Pour faire face à Garmin, ce constructeur sort l’artillerie lourde avec sa nouvelle montre de sport

Polar a présenté sa nouvelle montre de sport haut de gamme venue concurrencer la gamme Epix de Garmin, la Polar Grit X2 Pro.

Avec sa nouvelle montre de sport conçue pour le trail, les sports d’aventure et l’outdoor, Polar semble viser haut en s’attaquant aux modèles Epix de Garmin et Race de Suunto. Le constructeur finlandais a ainsi dĂ©voilĂ©, ce mercredi, sa nouvelle montre connectĂ©e haut de gamme, la Polar Grit X2 Pro.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle montre connectĂ©e vient prendre la relève de la Polar Grit X Pro, lancĂ©e en 2021. Conçue sur les bases de la Polar Vantage V3, la nouvelle Grit X2 Pro se veut cependant bien plus endurante, avec un boĂ®tier en acier inoxydable ou en titane selon la version et un revĂŞtement en verre saphir pour protĂ©ger l’Ă©cran.

La montre profite par ailleurs d’une certification WR100 devant assurer une Ă©tanchĂ©itĂ© jusqu’Ă 100 mètres de profondeur, ainsi qu’une certification de classe militaire MIL-STD 810 H. Mais c’est surtout son format massif qui la rapproche de la gamme Epix de Garmin avec ses mensurations de 48,6 x 48,6 x 14,4 mm.

Un Ă©cran Amoled pour une montre d’aventure

Cela n’empĂŞche pas la nouvelle montre de Polar de profiter d’un peu de finesse au niveau de l’Ă©cran, puisque le constructeur finlandais a Ă©quipĂ© sa montre d’un Ă©cran tactile Amoled de 1,39 pouce de diamètre pour une densitĂ© de 326 pixels par pouce. Si la technologie Amoled peut laisser craindre des soucis de lisibilitĂ© en plein soleil, Polar assure cependant que sa dalle est capable de monter jusqu’Ă une luminositĂ© de 1050 cd/m². Rappelons que la prĂ©cĂ©dente Grit X Pro se contentait quant Ă elle d’un Ă©cran MIP transflectif.

Du cĂ´tĂ© des fonctionnalitĂ©s dĂ©diĂ©es au sport et Ă la santĂ©, la Polar Grit X2 Pro reprend les principales fonctionnalitĂ©s de la Vantage V3, Ă savoir un Ă©lectrocardiogramme, une mesure de l’oxygène sanguin, de la frĂ©quence cardiaque et de la rĂ©cupĂ©ration grâce Ă la fonction Nightly Recharge avec la tempĂ©rature cutanĂ©e et la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque durant le sommeil. La montre embarque par ailleurs un suivi GPS double-frĂ©quence ainsi qu’une nouvelle antenne permettant, selon la firme, de renforcer le signal.

En plus des fonctions de la Vantage V3, la Polar Grit X2 Pro inaugure quelques fonctionnalitĂ©s chez Polar comme la mesure de la vitesse verticale — en mètres par minutes pour les trailers — la vitesse d’ascension moyenne — pour les cyclistes — ou la vitesse 3D. Ces fonctionnalitĂ©s seront cependant disponibles via mise Ă jour pour les utilisateurs de Vantage V3.

Concernant l’autonomie, la Polar Grit X2 Pro est annoncĂ©e avec 10 jours d’utilisation en mode smartwatch, 43 heures en mode entraĂ®nement performance et 140 heures en mode entraĂ®nement Ă©co.

Une version en acier et une déclinaison titane

La Polar Grit X2 Pro est déclinée en deux versions : standard, avec un seul bracelet en silicone et boîtier en acier inoxydable, et Titan, avec un bracelet supplémentaire en cuir brun et boîtier en titane. Si le modèle inox est affiché à 57 grammes sans bracelet, la version Titan est cependant plus légère, à 48 grammes sans bracelet.

La Polar Grit X2 Pro est d’ores et dĂ©jĂ disponible en prĂ©commande en deux coloris pour la version standard — noire ou argent — avec un bracelet silicone, au prix de 749,90 euros, et en version mĂ©tal pour la version Titan, au prix de 869,90 euros. Les premières livraisons sont attendues pour le 2 avril prochain.