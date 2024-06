Ce concurrent de Garmin rend ses montres de sport plus précises grâce à cette mise à jour

Polar a déployé un patch pour améliorer la mesure de la fréquence cardiaque sur ses deux dernières montres, la Polar Vantage V3 et la polar Grit X2 Pro.

Si Garmin ou Coros prennent régulièrement soin de leurs montres de sport grâce à des mises à jour régulières, ce ne sont pas les seuls constructeurs à proposer des mises à jour permettant d’améliorer la précision ou les fonctionnalités de leurs montres connectées. La semaine dernière, c’est le constructeur finlandais Polar qui a annoncé une mise à jour de ses deux dernières montres de sport en date, la Polar Vantage V3 et la Polar Grit X2 Pro.

Les deux montres étant similaires au niveau des capteurs, des fonctionnalités ou des composants, la mise à jour est logiquement identique sur les deux modèles et porte le même numéro 2.2.3. Ici, il ne s’agit pas de proposer de nouvelles fonctionnalités, mais d’améliorer la précision des deux montres quant aux mesures de la fréquence cardiaque, comme l’indique Polar sur ses notes de mise à jour :

Cette mise à jour intègre des améliorations pour la précision de la mesure optique de la fréquence cardiaque qui concerne des analystes occasionnellement trop élevées durant des sessions d’entraînements.

En somme, les deux montres pouvaient avoir tendance, en raison des algorithmes intégrés, à analyser une fréquence cardiaque plus élevée qu’elle ne l’était réellement pour l’utilisateur. Dès lors, la mise à jour devrait permettre, à en croire Polar, de mesurer une fréquence cardiaque plus fiable tout au long de la séance, que l’utilisateur soit en rythme de croisière ou qu’il augmente l’intensité.

Une mesure de la fréquence cardiaque en partie algorithmique

La mesure optique de la fréquence cardiaque, comme elle se fait sur les montres de sport, est souvent une gageure pour les constructeurs, puisqu’elle est généralement moins fiable que via une analyse électrique des signaux cardio grâce à une ceinture. Pour compenser ce manque de fiabilité et la latence induite, les constructeurs utilisent souvent des algorithmes propriétaires et les ajustent régulièrement afin de s’approcher au mieux de la fréquence cardiaque réelle de l’utilisateur.

Outre cette optimisation de la mesure de la fréquence cardiaque, la mise à jour de Polar vient également corriger quelques bugs concernant des capteurs de fréquence cardiaque externes, la mise en pause d’entraînement ou d’autres soucis « mineurs ».