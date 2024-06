Garmin améliore ses montres et compteurs vélo grâce à ces neuf nouveautés

Garmin a annoncé sa mise à jour de juin 2024, ajoutant de nombreuses fonctionnalités aux modèles Forerunner, Vivoactive, Venu, Enduro, Fenix et Epix, ainsi qu'aux compteurs vélo de la marque.

Comme c’est régulièrement le cas, Garmin a dévoilé en fin de semaine dernière une mise à jour pour ses montres de sport et compteurs vélo. De quoi proposer aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités qui vont leur permettre de retrouver plus facilement leur smartphone, de communiquer entre eux ou d’évaluer leur fréquence cardiaque de récupération.

Trois mois après la mise à jour de mars 2024 qui ajoutait notamment les transitions automatiques pour le triathlon ou les conseils de sommeil, la mise à jour de juin 2024 proposée par le constructeur américain se concentre davantage sur les fonctions connectées de ses montres et compteurs.

La principale nouveauté concerne la messagerie Garmin Messenger qui permet aux utilisateurs de s’envoyer des messages directement depuis la montre vers celle d’un autre utilisateur (s’il a bien une Garmin). Néanmoins, pour en profiter, les utilisateurs devront avoir leur montre connectée en Bluetooth.

Parmi les autres fonctions classiques de montres connectées qui arrivent sur les montres Garmin, on peut noter la fonction « trouver mon téléphone ». Déjà disponible pour faire sonner le téléphone à distance, elle s’enrichit désormais en enregistrant la localisation du smartphone lors d’une activité GPS pour le retrouver sur son parcours grâce à une carte.

Des fonctions plus poussées pour les compteurs vélo et les montres Garmin

Cette mise à jour va également ajouter un profil d’activité « marche en intérieur » pour les montres Fénix, Enduro et Epix, ainsi que des conseils en cas de décalage horaire pour les modèles Forerunner 255, 265, 955 et 965. Garmin promet également des retours après un entraînement sur davantage d’activités sportives, pour connaître le niveau d’effort ressenti ou comment la personne se sent après son entraînement. Il en va de même pour la fréquence cardiaque de récupération qui va par ailleurs arriver sur des exercices à faible impact. Enfin, on peut aussi noter l’intégration de la compatibilité avec les transmissions électroniques SRAM AXS pour les compteurs vélo Garmin Edge 540, 840 et 1040, la possibilité de partager des points d’intérêt depuis un iPhone sur une carte ou une amélioration pour la navigation en fil d’Ariane avec des vibrations qui ne se feront que lorsqu’il y a vraiment un virage devant soi.

La mise à jour Garmin de juin 2024 sera disponible dans le courant des prochaines semaines. Elle va concerner aussi bien les montres haut de gamme Fénix et Epix que les modèles Forerunner, les montres fitness Venu et Vivoactive ou les compteurs vélo de la marque.