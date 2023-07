L’iPhone et CarPlay franchissent une nouvelle étape avec Porsche

Qui ne se rappelle pas de la démonstration bluffante de la WWDC 2022 d'Apple ? Le géant de Cupertino avait laissé entrevoir une intégration de CarPlay dans les écrans d'une voiture, laissant flotter l'illusion d'une Apple Car. Un an après, la promesse n'est certes pas pleinement tenue, mais Porsche, la prestigieuse marque automobile, fait un pas décisif dans cette direction.

C’est une avancée qui va marquer un nouveau tournant dans l’intégration des smartphones et des voitures. Les conducteurs de Porsche pourront désormais utiliser leur iPhone non seulement pour écouter leur musique préférée, mais également pour contrôler de nombreux paramètres de leur véhicule. Près d’un an après la démonstration de la WWDC 2022 où Apple a présenté CarPlay intégré à l’écran d’une voiture — qui ressemblait presque à une Apple Car — cette vision est en passe de devenir une réalité, du moins en partie.

Porsche a annoncé que l’application My Porsche allait désormais combiner les fonctions du véhicule avec l’expérience CarPlay. Cela signifie que l’application My Porsche sera accessible via l’interface CarPlay. Autrement dit, l’iPhone ne sera plus seulement un simple appareil d’infodivertissement, il a désormais quelques fonctions de contrôle de la voiture.

Une application CarPlay

Avec l’application My Porsche, les conducteurs pourront modifier les paramètres audio, la climatisation et l’éclairage ambiant de leur véhicule. De plus, ils pourront accéder aux modes de bien-être de Porsche, tels que se détendre, se réchauffer et se rafraîchir. Et ce n’est pas tout : l’application s’interface également avec les commandes Siri pour faire fonctionner ces fonctions du véhicule.

Il s’agit là d’un début prometteur qui rend CarPlay encore plus pratique et utile, allant bien au-delà de la simple infodivertissement. Cependant, même si cette avancée est notable, nous sommes encore loin d’une intégration totale de CarPlay dans l’automobile, avec le contrôle complet du véhicule et de toutes ses options depuis l’interface Apple.

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible uniquement avec le Porsche Cayenne 2024, mais Porsche a déjà annoncé qu’une extension à d’autres modèles est prévue pour l’avenir.

En outre, Porsche introduit une autre fonctionnalité intéressante : la climatisation intelligente. Celle-ci utilise les données météorologiques pour rappeler aux conducteurs de régler l’intérieur de leur véhicule à la température souhaitée pour un confort optimal lorsque l’on doit quitter son véhicule.

