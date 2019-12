Qualcomm a annoncé deux nouvelles puces Snapdragon pour des ordinateurs portables sous Windows 10.

Le Snapdragon Summit continue avec de nouvelles annonces de la part de Qualcomm. Après les annonces autour du Snapdragon 865, du Snapdragon 765, des jeux et de la 5G, voici venu l’heure des PC portable où la firme réunit désormais ses initiatives sous le terme « Snapdragon Compute Platform ».

L’objectif de Qualcomm est clair, proposer tout une gamme de SoC aux fabricants de PC portable pour attaquer Intel sur ce marché très juteux.

L’utilisation de Windows 10 avec les puces Snapdragon n’est pas encore convaincante, mais Qualcomm n’abandonne pas ses efforts, et Microsoft non plus.

Ok I got some pricing for the tiers:

– 7c: < $400 including modem (1H/20)

– 8c: $400-800 including modem (1H/20)

– 8cx: >$800 including modem (now)

Of course, your mileage will vary by RAM, storage, display, ID, materials, battery size. #SnapdragonSummit https://t.co/z9IfrOQ5qS

— Patrick Moorhead @ #reInvent and #SnapDragonSummit (@PatrickMoorhead) December 6, 2019