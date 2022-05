Le nouveau Razer Blade 15 aura un écran OLED sans compromis pour le gaming

Razer annonce discrètement une nouveauté intéressante pour le millésime 2022 de son Blade 15 : d'ici la fin d'année, une nouvelle version de l'appareil s'équipera d'un écran OLED 240 Hz. Une première mondiale.

Le Razer Blade 15 va encore s’améliorer. Quelques mois après avoir été mis à jour pour accueillir les derniers composants d’Intel et Nvidia, le 15 pouces du géant aux trois serpents se prépare à une autre nouveauté d’ampleur, cette fois en termes d’affichage. La marque nous fait savoir dans un communiqué qu’une nouvelle version de l’appareil sera disponible en fin d’année, avec un écran OLED QHD (2560 par 1440 pixels) capable d’atteindre 240 Hz. Une première mondiale d’après Razer : habituellement la technologie d’affichage OLED est loin de monter aussi haut en termes de fréquence de rafraîchissement.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle dalle prend des airs d’écran idéal pour le Razer Blade 15. Elle affichera 100 % du spectre DCI-P3, tout en se limitant à un temps de réponse de 1 ms, promet Razer. Sa luminance maximale est pour sa part annoncée à 400 cd/m2, ce qui reste convaincant pour un panneau OLED. Bref, pour le gaming, l’écran veut mettre le paquet.

Un nouveau Blade 15 haut de gamme à tout point de vue

Pour le reste, ce nouveau Blade 15 embarquera un Core i9-12900H (Intel Alder Lake) et une GeForce RTX 3070 Ti. Il devrait donc développer un solide niveau de performances pour jouer en QHD. Cette configuration est complétée par 32 Go RAM (DDR5) et profitera de 1 To de stockage (un emplacement M.2 sera laissé vacant pour ajouter un SSD supplémentaire au besoin).

Le châssis, lui, ne change pas. On retrouve un cadre en aluminium fraisé CNC orné d’une connectique complète (Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, lecteur de cartes SD et port HDMI).

Côté tarif, Razer n’annonce rien de précis à ce stade. La marque parle dans son communiqué d’un « prix compétitif, relativement similaire aux autres configurations de cette gamme ». Même démarche pour le créneau de sortie, il faut se contenter d’une vague indication nous renvoyant au quatrième trimestre 2022 sans plus de détails.

