Razer dévoile sa Fujin Pro, une vraie chaise de bureau ergonomique et discrète

À l'occasion de sa Razer Con, le constructeur aux trois serpents à lancé une nouvelle chaise de bureau ergonomique : la Fujin Pro. Proposée en parallèle d'une version « non Pro » plus basique, cette chaine a le mérite d'être étonnamment sobre pour un produit lancé par l'une des figures de proue du marché gaming.

Les (vraies) bonnes chaises de bureau ergonomiques ne sont pas si nombreuses que ça, mais avec sa nouvelle Fujin Pro, Razer compte bien vous encourager à en installer une devant votre bureau. Annoncée à l’occasion de la Razer Con, organisée ce 21 septembre, cette nouvelle chaise de bureau se veut entièrement réglable, pour s’adapter à un maximum de morphologies, et mise également sur une conception a priori robuste, avec la présence d’un cadre en alliage d’aluminium et d’un empattement en métal.

La maille utilisée pour le dossier et l’assise est pour sa part issue d’un mélange d’élastomère thermoplastique et de polyester, censé offrir légèreté, solidité, élasticité et aération. Razer assure par ailleurs que cette maille est résistante à la poussière, aux éclaboussure et aux rayures. Le fabricant promet en outre une bonne facilité d’entretien, simplement à l’aide d’un chiffon légèrement humide.

Une technologie au nom bizarre pour incliner la chaise comme bon vous semble

Côté réglages, Razer évoque une échelle de hauteur allant de 170 cm à 200 cm, tandis que sa nouvelle chaise pourra supporter une charge maximale de 136 kilos avant de montrer des signes de faiblesse. Razer est également fier de nous parler de sa technologie « Synchro-tilt » qui permet au dossier et à l’assise du fauteuil de coulisser automatiquement pour s’adapter à votre posture.

« Droit ou penché vers l’arrière, restez maintenu en toutes circonstances », clame d’ailleurs la marque, qui assure en avoir fini avec les réglages manuels à chaque changement de position. On notera par ailleurs qu’il est possible d’ajuster à sa guise le niveau de tension au niveau sur l’assise, pour plus ou mois de fermeté lorsqu’on incline le dossier.

Bien évidemment, un soutien lombaire est d’actualité, avec réglage en hauteur comme en profondeur. Les accoudoirs 4D, réglables eux aussi, complètent l’ensemble avec l’appui-tête profilé. Un appui-tête que l’on ne trouve pas par défaut sur la Razer Fujin « non Pro ». Cette dernière se limite par ailleurs à un soutien lombaire réglable uniquement en hauteur et à des accoudoirs plus rudimentaires.

Côté prix, comptez 699,99 euros pour la Razer Fujin « non Pro » et 1199,99 euros pour la version Pro, globalement plus aguicheuse en dépit d’un prix qui, clairement, s’envole vers de nouveaux sommets.