Razer Tomahawk : un mini PC gamer avec GeForce RTX 2080 Ti pour le CES 2020

Razer a profité du CES 2020 pour dévoiler le Tomahawk, un mini PC qui utilise la plateforme Ghost Canyon dévoilée par Intel. Malgré son petit format, il peut accueillir une RTX 2080 Ti.

Petit à petit, le segment PC s’adapte aux consommateurs et veut être moins nébuleux et plus facile à appréhender pour le grand public. Les PC gamers tendent même à devenir plus sobres pour attirer toujours plus les joueurs potentiels.

Reste qu’il faut aussi frapper un coup fort sur l’ordinateur classique. Et sur ce point, Intel a présenté la plateforme Ghost Canyon, qui permet de créer des mini PC modulaires aux éléments facilement interchangeables pouvant accueillir de véritables cartes graphiques. Razer a montré au CES 2020 son soutien à la plateforme.

Le Razer Tomahawk, petit et simple à maintenir

Razer a en effet présenté le Tomahawk, son premier PC appartenant à cette nouvelle plateforme Ghost Canyon. Son but est simple : être si petit qu’il peut se poser en discrétion sur votre bureau aux côtés de votre écran, mais si puissant qu’il vous permettra de jouer aux derniers jeux en qualité graphique maximale.

Pour ce faire, il profite donc de la plateforme Ghost Canyon pour fournir un SoC jusqu’au Intel i9-9980HK de 8 cœurs, et peut accueillir les cartes graphiques Nvidia RTX de la série 20 sans aucun souci (RTX 2080 Ti incluse). Il proposera en sus 2 slots DDR4 SODIMMs Dual Channel supportant jusqu’à 32 Go à 2 666 MHz, 2 slots au format M.2 (80/110), un port HDMI 2.0a, 2 ports Thunderbolt 3, 6 ports USB A 3.2 Gen 2 et 2 ports Ethernet.

Sa conception fait qu’il sera également simple à nettoyer et mettre à jour. Comme ses eGPU, le Razer Tomahawk s’ouvre par le biais d’une trappe à faire glisser, et sa conception respecte le standard Ghost Canyon pour permettre de changer simplement de SoC, intégrer des barrettes de RAM et son stockage au format M2.

Ne restera donc plus qu’au grand public à se familiariser avec la compatibilité des composants entre eux pour pouvoir monter facilement leur petite configuration. Tous les aspects les plus compliqués des montages de PC sont ici simplifiés à l’extrême.

Razer s’ouvre petit à petit aux PC traditionnels

Le Razer Tomahawk semble bien parti pour être un véritable produit, mais les annonces du CES du constructeur ne sont jamais tout à fait ancrées dans le marbre. La marque a en effet pour habitude d’utiliser le salon pour montrer son savoir-faire, mais ne vient pas forcément transformer l’essai sur le marché.

Reste que s’il ne dispose pas encore d’une date de sortie et d’un prix, il a de grandes chances d’apparaître sur le marché. Razer a montré ces derniers temps avec la sortie de son écran notamment que le PC portable n’était plus le seul marché hardware qu’il souhaitait conquérir, et il est naturel pour lui de proposer un produit plus relatif aux PC de bureau traditionnels pour les joueurs.

Le Tomahawk semble s’inscrire parfaitement dans cette stratégie en proposant un concept innovant qui fournit la puissance nécessaire à ce qu’attendent les gamers de ce marché.