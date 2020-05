Le Razer Opus est finalement disponible en France à un prix relativement compétitif

Razer vient de commercialiser l'Opus, son casque à réduction de bruit. Le tarif est relativement bas en comparaison des casques haut de gamme de Bose et Sony.

Il ressemble à un Sony WH-1000XM3, mais c’est un casque Razer. Le spécialiste du gaming s’est donc lancé dans ce secteur du casque audio nomade avec ANC (réduction de bruit active), nous avions déjà découvert ce produit début mai.

209,99 euros pour le Razer Opus

Sa particularité face à Bose et Sony, c’est sans doute la certification THX, qui permet de bénéficier d’un profil audio de référence équilibré qui met en avant un son précis et neutre. Il se positionne surtout à 209,99 euros en France (disponible sur le store de Razer), ce qui est inférieur au prix de vente des casques haut de gamme chez les plus gros concurrents que l’on trouve généralement à 350 euros.

L’officialisation de sa commercialisation en Europe et aux États-Unis a d’ailleurs permis d’avoir davantage de détails sur ses caractéristiques techniques :

Haut-parleurs : 2 haut-parleurs dynamiques de 40 mm

Poids : 265 grammes

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Microphones : 4 pour la technologie hybride d’annulation active du bruit et 2 pour le chat vocal

Forme des coussinets : circum-aurale

Dans la boite : casque, boîtier de transport haut de gamme, adaptateur pour les avions, câble analogique 3,5mm de 1,5 m de long, câble USB-C vers USB-C de 30 cm, adaptateur USB-A vers USB-C

Durée de vie de la batterie : jusqu’à 25 heures

Bluetooth (pas de précision sur la version)

Codecs : AAC & APTX, 4.2, A2DP, AVRCP, HFP

Seul hic : le Sony WH-1000XM3 est souvent en promotion autour de 250 euros, ce qui est une très sérieuse alternative à ce Razer Opus. Retrouvez notre guide d’achat des meilleurs casques sans fil, peut-être que l’Opus y trouvera une place après son test.