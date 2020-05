Razer lance son Opus : un casque THX à réduction de bruit active

Razer compte bien se tailler une part du marché audio en Chine. Après ses Pikachu earbuds, commercialisés uniquement dans l'Empire du milieu, le constructeur américain y lance son Opus : un casque à réduction de bruit active certifié THX... et qui pourrait à terme faire son entrée sur les marchés occidentaux.

En dehors du Gaming, son secteur de prédilection, Razer avance doucement ses pions sur le marché de l’audio. En Chine, et peu après la commercialisation d’écouteurs True Wireless Pikachu, rechargeables dans une Pokéball, le constructeur aux trois serpents a lancé son Opus. Ce nouveau casque audio profite d’une certification THX (groupe détenu par Razer depuis un rachat en 2016) et d’un système de réduction de bruit active.

Son look n’est pas sans rappeler les lignes du très populaire WH-1000XM3 de Sony, mais Razer fait ici l’impasse sur d’éventuels contrôles tactiles au profit de cinq touches physiques (pour le réglage du volume, la prise d’appel, l’activation de la réduction de bruit et la mise sous tension)… peut-être plus pratiques dans les faits.

233 euros HT pour le Razer Opus…

Le Razer Opus fait également l’impasse sur la technologie NFC, qui aurait pourtant permis un appairage plus rapide du casque à un smartphone. On profite en revanche d’une fonction permettant de mettre automatiquement la lecture en pause et de la reprendre lorsque le casque est retiré et remis.

Le nouveau casque de Razer pèse pour le reste 260 grammes. Il est basé sur deux transducteurs de 40 mm, couplés chacun à deux micros dédiés à la réduction de bruit active (soit un total de quatre micros), et intègre des coussinets à mémoire de forme. Outre le confort qu’ils apportent, ces derniers devraient aider à isoler plus efficacement l’oreille pour une meilleure qualité audio.

Côté codec, le Razer Ops est enfin compatible aptX et AAC, au travers de la norme Bluetooth 4.2. Son autonomie est pour sa part estimée à un maximum de 25 heures, tandis que l’ensemble est livré avec une housse de transport, un câble audio de 1,5 mètre et un adaptateur avion.

En Chine, le casque est proposé en deux coloris (Midnight Blue et Classic Black) et à un tarif local de 1799 yuans, soit près de 233 euros hors taxes. Nous avons contacté les représentants français de Razer pour en savoir plus sur une éventuelle commercialisation de ce produit dans l’Hexagone.