Wolverine V2 : la manette haute performance et programmable de Razer pour les Xbox Series X|S

A l'occasion des sorties des Xbox Series X|S, Razer a dévoilé une manette compatible avec les consoles de nouvelle génération. La Wolverine V2 apporte notamment deux boutons programmables multifonctions.

Spécialiste des accessoires gaming, Razer vient apporter sa contribution au jeu vidéo next-gen avec une nouvelle manette pour les joueurs Xbox Series X et Xbox Series S.

L’entreprise américaine a dévoilé Wolverine V2, une manette filaire conçue pour les joueurs en quête de contrôles personnalisés pour plus de précision.

Une manette pensée pour la vitesse d’exécution

La Wolverine V2 s’inspire du design des contrôleurs Xbox avec des sticks asymétriques. Elle embarque des boutons d’action méca-tactiles exclusifs à Razer. Ceux-ci promettent un cycle de vie de 3 millions de pressions, une distance d’activation réduite à 0,65mm pour une activation plus rapide de 35 % par rapport aux boutons membrane standard.

À cela s’ajoutent des grips en caoutchouc antidérapants et des switches plus rapides. Les switches des gâchettes disposent du mode Hair Trigger avec bloque-gâchettes pour gérer sa cadence de tirs ultrarapide. La Wolverine V2 peut ainsi faire le bonheur de ceux qui misent avant tout sur leurs réflexes et leur vitesse d’exécution.

Des contrôles personnalisables

Mais l’ajout intéressant de cette manette, ce sont aussi les deux boutons programmables en façade. Ils sont configurables depuis le Razer Controller Setup for Xbox. Les joueurs pourront alors leur attribuer les fonctions désirées.

Razer explique avoir amélioré l’ergonomie pour une prise en main plus naturelle et insisté sur l’interaction plus agile et précise avec les boutons.

La manette filaire Razer Wolverine V2 pour Xbox Series X et Series S // Source : Razer

La Razer Wolverine V2 est disponible au prix de 119,99 euros sur le site de Razer, dans le réseau de boutiques de la marque et chez les revendeurs agréés.