Realme GT Explorer Master Edition : nos photos du smartphone qui se prend pour une valise

Le Realme GT Explorer Master Edition fait partie des trois téléphones de la gamme GT — aux côté du Realme GT et du GT Master Edition — présentés à l’international. Nous avons pu le découvrir à la rédaction, et prendre quelques photos de ce petit bolide.

Testé et approuvé par la rédaction, notamment pour ses excellentes performances, son autonomie, son design et son écran, le Realme GT a été rejoint par deux déclinaisons récemment présentées à l’international. Pour le moment, on ne sait toujours pas si le binôme débarquera dans nos contrées.

Les deux itérations épousent la dénomination suivante : Realme GT Master Edition et Realme GT Explorer Edition, tous les deux moins puissants que leur grand frère. Frandroid a pu rapidement prendre en main le dernier nommé : l’occasion de jeter un œil sur son design, son interface et ses performances.

Un design inspiré… des valises

Débutons par le design… pour le moins frustrant. Celui du Realme GT nous avait particulièrement convaincu avec son dos en cuir végétal au toucher fort agréable. Bonne nouvelle : celui du GT Explorer Edition reprend cette particularité, mais ajoute des bandes horizontales qui ressortent légèrement de la façade arrière.

Parce que nommé Explorer, ce téléphone appelle au voyage. Les équipes de Realme, et plus particulièrement le designer Naoto Fukasawa qui a chapeauté le projet, ont donc conçu le produit « en ayant à l’esprit une influence unique en matière de design : les valises », peut-on lire. Pourquoi pas, mais on aurait clairement pu s’en passer.

Sinon, la prise en main du téléphone se révèle bonne, avec des bords incurvés qui accentuent l’immersion. Placés à gauche, les boutons de volume tombent parfaitement sous les doigts, tout comme le bouton d’alimentation situé sur la tranche droite. Ce Realme GT Explorer Master Edition ne profite d’aucune prise jack.

Une interface stylée, mais pas adaptée

L’interface logicielle installée sur notre exemplaire n’est pas la version adaptée au public occidental. Conséquence : on a ainsi droit à un mélange entre le français et le chinois. Vous avez affaire à un clavier chinois qui constitue la seule solution possible dans les paramètres. Pour télécharger un autre clavier, il vous faudra ainsi passer par des APK, puisque le Play Store n’est pas installé au profit de la boutique App Market.

Pour taper du texte dans une barre de recherche, c’est d’ailleurs toute une aventure. Il n’est pas ici question d’un clavier classique comme on a l’habitude d’utiliser. Pour entrer une lettre latine, il faut rester appuyer sur l’un des groupe de lettres affichés, qui fera apparaître une fenêtre contextuelle avec plusieurs options : votre lettre en question se trouve dans ce menu.

Au-delà de ces quelques difficultés pratiques, l’interface en elle-même est vraiment jolie. Les icônes d’application ont du style et profitent d’un dégradé de couleurs très flatteur pour l’œil. C’est apprécié. L’OS fait aussi la part belle à la fluidité.

Côté performance, cette version Explorer s’appuie sur une puce Qualcomm de de série 8, le Snapdragon 870. Un SoC légèrement moins puissant que le S888 installé dans le Realme GT, donc, mais qui tient très bien la route aux quotidiens pour les tâches classiques et même des jeux 3D gourmands.

Realme GT Explorer Master Edition Realme GT AnTuTu 9 717930 813199 AnTuTu CPU 193649 209676 AnTuTu GPU 238649 311884 AnTuTu MEM 129318 130475 AnTuTu UX 156143 161164

Sur AnTuTu, ses scores se situent logiquement un poil en-dessous de son homologue, mais ils occupent tout de même le haut des classements. Sachez enfin que ce Realme GT Explorer profite d’un triple module photo arrière dominé par un capteur principal de 50 mégapixels.

Pas d’informations sur le prix européen

À l’international, cet appareil s’arrachera au prix de 499 dollars en version 8 Go de RAM et 128 GO de stockage, contre 549 dollars pour la déclinaison 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Realme n’a pas encore indiqué si le téléphone allait sortir sortir en France.