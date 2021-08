MagDart : Realme officialise ses chargeurs magnétiques ultra-rapides

Murmuré depuis plusieurs jours, le MagDart de Realme a été officiellement présenté, mardi. Une solution de recharge magnétique sans fil très rapide de 15W inspirée du MagSafe d’Apple. Il s’accompagne d’un autre MagDart 50W plus épais et beaucoup plus rapide, mais aussi de pléthores d’accessoires.

Apple a décidément ouvert un nouveau secteur du marché des accessoires en lançant à l’automne dernier son chargeur magnétique MagSafe destiné essentiellement aux nouveaux iPhone 12. Quelques mois plus tard, Realme lui emboîte le pas en dévoilant le premier équivalent d’un fabricant sous Android (même si rien ne semble empêcher de s’en servir avec un iPhone). Et même deux versions avec des capacités et des objectifs différents.

Un MagDart qui veut faire mieux et plus vite que le MagSafe

Voici tout d’abord le MagDart 15W, le véritable concurrent du MagSafe dont il reprend le design rond aimanté et la puissance de charge. Mais le fabricant chinois se targue d’être 26,4 % plus fin que celui d’Apple (3,9 mm contre 5,3 mm) et surtout de recharger beaucoup plus vite. Realme annonce 90 minutes pour recharger une batterie de 4500 mAh contre 240 minutes pour Apple (sur une capacité annoncée de 2775 mAh apparemment).

Cela est rendu possible « grâce à la séparation de sa technologie à bobine et de son circuit intégré », explique la marque. La carte mère et la bobine sont positionnées aux deux extrémités de la prise de charge et du bloc pour n’avoir qu’une seule bobine de charge à gérer. La séparation des deux sources permet alors de réduire la génération de chaleur et d’offrir de la charge de haute puissance plus longtemps, donc de gagner du temps.

Un chargeur magnétique sans fil 50W « le plus rapide du monde »

Pour prendre ses mesures, Realme a présenté son nouvel appareil, le Realme Flash, un concept phone qui est son tout premier appareil à supporter la recharge sans fil magnétique. Il embarque une batterie de 4500 mAh qui peut supporter jusqu’à 50W de charge sans fil avec le MagDart 50W, l’autre produit star du jour promis comme « le plus rapide au monde ».

Moins élégant et plus épais que son acolyte, il promet une charge sans fil magnétique en moins d’une heure pour une telle batterie, soit aussi rapide qu’avec le chargeur SuperDart 50W de Realme qui est lui filaire. Le MagDart 50W est doté d’un système de refroidissement par air actif pour maintenir la température de la carte mère et de la bobine grâce à un ventilateur compact et puissant. Cela aura pour conséquence de maintenir la puissance de charge à un niveau élevé plus longtemps grâce à l’évacuation rapide de la chaleur dans le chargeur via la circulation d’un grand flux d’air.

Il faudra cependant, à en croire le visuel affiché par Realme, le brancher sur l’adaptateur SuperDart Charger de 65W pour profiter pleinement de sa puissance.

Des accessoires pour compléter la panoplie magnétique

Pour accompagner ses deux chargeurs magnétiques MagDart, Realme a aussi prévu des accessoires, dont un Powerbank MagDart et une base de chargement. Il tire son inspiration du côté de la récente batterie MagSafe d’Apple et se fixera au dos d’un smartphone pour l’alimenter en charge magnétiquement. Assemblée à la base qui l’alimente électriquement, la batterie de secours permet alors de reposer l’appareil à la verticale pour qu’il se recharge tout en restant sous vos yeux.

Le MagDart Case est dessiné pour être utilisé avec le Realme GT. Conçu en fibre de carbone, il est équipé d’un port USB-C pour se fixer au smartphone et d’une prise jack, mais surtout de la technologie MagDart pour pouvoir se recharger ensuite sans fil avec un nouveau chargeur magnétique.

La MagDart Beauty Light, quant à elle, vient au secours des amateurs de photos portrait. Elle se connecte au smartphone pour offrir une lumière supplémentaire au sommet qui se rabat à tout moment au dos. Elle est alimentée par charge sans fil inversée. Elle dispose d’un bouton de commande pour régler la luminosité ou la température des couleurs.

Une nouvelle ère de charge rapide pour Android commence aujourd'hui !

Pour élargir sa gamme d’accessoires, Realme a enfin prévu un portefeuille MagDart qui ressemble au porte-cartes MagSafe de l’iPhone 12. Et comme son concurrent, il ne recharge pas l’appareil et se contente de se fixer magnétiquement pour accompagner les utilisateurs. Mais il ajoute une petite subtilité : une petite béquille qui peut servir de support pour maintenir le smartphone si vous souhaitez regarder une vidéo.

Aucune date de sortie ni aucun prix n’ont été communiqués pour l’ensemble des produits. Pas plus qu’une liste d’appareils compatibles qui semble ne comporter que le Realme Flash pour le moment, le Realme GT pouvant en profiter à condition d’avoir déjà investi dans le MagDart Case. Un écosystème prometteur qu’on attend désormais de voir de près et pas seulement en annonce sur papier. À moins qu’Oppo, la maison mère, ne dame le pion de la sortie avec des produits équivalents également murmurés.