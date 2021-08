Realme GT Master Edition : l’écurie GT a trouvé ses deux nouveaux bolides

Les Realme GT Master Edition et Explorer Master Edition n'ont pas encore de date de sortie en France, mais Realme dévoile d'ores et déjà une bonne partie de leurs fiches techniques.

Realme semble bien décidé à agrandir sa gamme des Realme GT. En plus du téléphone originel qui en porte le nom, et que nous avons testé, la marque chinoise avait d’ores et déjà agrandi la gamme avec le concept phone Realme GT Flash.

Voici venir les Realme GT Master Edition et Explorer Master Edition. Enfin, venir est un grand mot : on ne connaît pas encore leur disponibilité en France.

Realme GT Master Edition

Commençons par le Realme GT Master Edition. Il affiche un dos « concave » en cuir vegan et deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. La marque nous explique qu’il est doté d’un SoC Snapdragon 778G 5G avec jusqu’à 8 Go de RAM.

Il possède en outre un appareil photo selfie Sony de 32 mégapixels. Le bloc photo affiche un module principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

L’écran est un AMOLED 120 Hz incurvé à 56 degrés, doté d’une diagonale de 6,43 pouces, qui affiche une luminosité maximale de 1100 cd/m² selon marque, et qui supporte le HDR 10+.

La batterie de 4300 mAh peut être aisément remplie à l’aide d’une charge rapide (SuperDart) de 65 W. Le Realme GT Master Edition est par ailleurs compatible avec le Wifi 6, les paiements NFC et le Bluetooth.

Si la marque ne dévoile pas encore de prix européen, on sait cependant qu’il coûtera 399 dollars aux États-Unis pour le modèle 6 Go + 128 Go de stockage, qu’il faudra débourser 449 dollars pour s’offrir le modèle 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’Explorer Master Edition

Le Realme GT Explorer Master Edition (ça commence à faire long non ?) affiche une fiche un peu plus haut de gamme, puisqu’il embarque un SoC Qualcomm de série 8, le Snapdragon 870. Il pourra en outre pousser jusqu’à 12 Go de RAM.

Le bloc photo abrite trois capteurs : un principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle dont on ignore les qualités et les défauts, et un troisième capteur sur lequel Realme entretient pour l’heure le mystère.

Le Realme GT Explorer Master Edition se négociera à sa sortie à 499 dollars pour sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 549 dollars pour sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.