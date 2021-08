Realme GT Flash : la fiche technique de ce concept phone donne très envie

Realme nous a plutôt habitués à un positionnement milieu de gamme. Alors lorsque la fiche technique pressentie d'un smartphone du fabricant chinois affiche des composants premium, cela attire l'attention.

Cela va commencer à être compliqué de s’y retrouver dans la gamme Realme GT. Il y a d’abord le smartphone originel qui donne son nom à la gamme, puis sa future version Master Edition. Attention, il s’agit d’une version allégée et non pas améliorée, contrairement à ce que le nom pourrait laisser entendre. Et maintenant, voici venir le Realme GT Flash.

Enfin venir est un bien grand mot. Rappelons que le Realme GT Flash est avant tout un concept phone qui vise à montrer les capacités des chargeurs magnétisés sans fil du fabricant chinois, le MagDart inspiré du MagSafe d’Apple. Dans le détail, il profiterait d’une batterie de 4500 mAh, compatible avec les chargeurs MagDart de 15 et 50 W, ainsi qu’avec une charge rapide classique de 65 W.

Qualcomm un lundi

Mais réduire le Realme GT Flash à sa seule compatibilité MagDart serait un peu injuste. À regarder sa probable fiche technique, qui vient d’être révélée par le leaker Abhishek Yadav, on a même le sentiment qu’il s’agit d’une grosse incursion de Realme dans le haut de gamme.

Commençons pas l’écran pressenti. Il devrait s’agir d’une dalle 6,7 pouces AMOLED. Trois éléments le rapprocheraient du haut de gamme : une définition QHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité LTPO 1, qui devrait lui permettre d’adapter son taux de rafraîchissement en fonction de l’usage et donc de sauvegarder un peu d’autonomie.

Le Realme GT Flash // Source : Abhishek Yadav Le Realme GT Flash accompagné du MagDart. // Source : Abhishek Yadav Le Realme GT Flash accompagné du MagDart. // Source : Abhishek Yadav

Le SoC aussi annonce un smartphone plein de promesses, puisqu’il embarquerait le très premium Snapdragon 888+ de Qualcomm, accompagné de surcroit d’une RAM LPDDR5 UFS 3.1, bref ce qu’on trouve de plus rapide actuellement.

Vitrine technologique

Realme semble aussi avoir fait un effort du côté de la photo. On devrait trouver deux capteurs IMX766, tous deux dotés d’une résolution de 50 mégapixels. L’un des deux possèderait en outre une stabilisation optique d’image OIS. À cela s’ajouterait un troisième capteur de 2 mégapixels. Le capteur avant possèderait lui 32 mégapixels à faire valoir.

Les MagDart fournis avec le Realme GT Flash. // Source : Abhishek Yadav Le Realme GT Flash // Source : Abhishek Yadav Le Realme GT Flash // Source : Abhishek Yadav

Pour terminer ces présentations, mentionnons une probable compatibilité NFC, la présence d’un moteur linéaire pour la vibration, des haut-parleurs stéréo et la présence d’une antenne middle frame, qui permet en théorie un meilleur signal.

Bref, vous l’aurez compris, Realme a mis toute la technologie qu’elle avait à sa disposition dans ce smartphone. C’est assez peu étonnant étant donné que le rôle d’un concept phone est aussi de servir de vitrine pour une marque.

Précisons tout de même qu’on ne connait pas ni la date de sortie ni le prix éventuel du smartphone s’il venait à être commercialisé à une plus large échelle.