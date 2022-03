Realme lance une montre connectée particulièrement complète à moins de 30 euros

Realme a dévoilé deux nouveaux produits particulièrement accessibles pour son écosystème : une montre connectée à 24 euros et des écouteurs Bluetooth à 15 euros.

Ce jeudi, Realme a dévoilé en Inde ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Realme 9 5G et Realme 9 Speed Edition. En plus de ces deux smartphones, le constructeur chinois a dévoilé plusieurs accessoires pour accompagner les appareils : la montre connectée Realme TechLife Watch S100 et les écouteurs TechLife Buds N100.

La gamme TechLife de Realme n’est pas complètement neuve. Le constructeur avait déjà utilisé cette marque pour ses aspirateurs robots. Il semble donc que la firme cherche désormais à en faire sa gamme dédiée à l’ensemble de son écosystème. Une manière d’unifier les produits, comme Xiaomi l’avait fait pendant longtemps avec le terme Mi.

Du côté de la nouvelle montre connectée Realme TechLife Watch S100, on a ici affaire à une montre dotée d’un écran LCD carré de 1,69 pouce de diagonale avec une définition de 240 x 280 pixels et une densité de 218 pixels par pouce. On n’a donc clairement pas affaire à une montre haut de gamme, mais plutôt à une montre connectée proposée à un prix accessible.

La Realme TechLife Watch S100 ne lésine cependant pas sur les mesures de santé puisqu’elle propose de suivre la qualité du sommeil, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), la fréquence cardiaque et même la température cutanée. Cette dernière mesure, déjà proposée par Huawei, est actuellement à l’étude du côté de Samsung et d’Apple. Elle peut également se targuer d’une autonomie de 12 jours et d’une certification IP68 qui permet de l’utiliser en nageant à faible profondeur.

Surtout, si les caractéristiques techniques ou le design de la TechLife Watch S100 ne sont pas des plus haut de gamme, la montre est proposée à un tarif particulièrement attractif. Pour l’heure disponible uniquement en Inde, elle est affichée au prix de 1999 roupies, soit… 24 euros. On ignore cependant si Realme compte commercialiser la montre en France.

Des écouteurs proposés à moins de 20 euros

En plus de cette montre connectée, Realme a également annoncé l’arrivée en Inde de nouveaux écouteurs, les Realme TechLife Buds N100. S’il s’agit d’écouteurs sans fil, ils ne sont pas pour autant true wireless, puisque les deux écouteurs sont reliés entre eux par un tour de cou. Ces écouteurs disposent de transducteurs de 9,2 mm de diamètre, d’une certification d’étanchéité IPX4, d’une autonomie de 17 heures et d’un format intra-auriculaires avec ailettes de maintien.

Les Realme TechLife Buds N100 sont lancés en Inde au prix de 1299 roupies, soit 15 euros. Là encore, on ignore si une commercialisation est prévue en France.

