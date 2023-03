Realme pourrait bientôt sortir le premier smartphone pliant à prix agressif

Jeudi 9 mars, le vice-président du constructeur chinois Realme a demandé à ses abonnés Twitter de choisir entre un prochain smartphone au format « flip » ou « fold ». Un message qui semble confirmer une prochaine ligne de téléphones pliables chez cette marque connue pour ses modèles d'entrée et de moyenne gamme, laissant espérer un premier modèle à prix plus accessible dans ce format.

Le message du vice-président de Realme laisse peu de doutes sur les projets de la marque chinoise : dans un tweet posté le jeudi 9 mars sur son compte personnel, Madhav Sheth lance un appel à ses abonnés sur le réseau social Twitter : « Qu’est-ce que vous voulez pour la suite… #realmeFlip ou #realmeFold ? », lance de façon laconique celui qui est aussi PDG de la branche indienne de ce constructeur chinois de smartphones, la branche la plus importante puisque c’est en Inde que Realme a démarré.

En demandant au public s’il préfère un smartphone Realme au format clapet ou livre, le dirigeant du constructeur de smartphones à petits prix semble donc confirmer les rumeurs récentes sur une prochaine gamme de téléphones pliables à venir.

Comme le note GSM Arena, cette annonce fait écho à plusieurs rumeurs de smartphone pliable Realme ces dernières années. Déjà en février 2021, un premier rendu 2D d’un éventuel « Realme GTX » au format flip avait été partagé sur le réseau social chinois Weibo. Quelques mois plus tard, c’était au tour d’un hypothétique Realme au format fold de se dévoiler dans plusieurs croquis, comme le rapportait 91mobiles. Nommé « Realme GT 2 Fold » en novembre 2021, cet hypothétique modèle s’équipait d’un écran de 6,5 pouces dépliable en 8 pouces.

En septembre 2022, un manager de Realme avait bien confirmé à Techradar India la volonté de la marque de produire un smartphone pliable dans le futur, mais il avait aussi calmé les rumeurs en affirmant qu’il n’y avait aucune date de sortie prévue, même approximative. Il semblerait donc que le constructeur chinois ait changé d’avis.

On attendra quand même une annonce officielle de Realme sur cette gamme pliable. Cette possibilité laisse malgré tout espérer que le constructeur chinois, populaire pour ses smartphones d’entrée et de milieu de gamme commercialise le premier modèle pliable à prix réduit, toute proportion gardée, on s’attend tout de même à un premium.

Le projet d’un « téléphone pliable à petit prix » avait d’ailleurs déjà été évoqué par un autre vice-président de Realme, Xu Qi, lors d’une conférence de presse en novembre 2022, selon un tweet du leaker indien Sudhanshu Ambhore. La marque se placerait ainsi sur un segment inoccupé, face aux pliables Samsung ou Oppo dépassant toujours les 1000 euros. Realme pourrait donc opter pour un modèle flip, moins cher à produire et plus populaire auprès des consommateurs.

Xu Qi Chase, realme VP has shared future plans of realme

-realme GT Neo5 will be the name of next GT Neo Series

-Two GT Neo Series per year

-Two Number Series phones per year. One in mid year & other at the end of year

-1 GT Series phone per year

-Budget folding phone in works pic.twitter.com/GziS2pbOo1

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 17, 2022