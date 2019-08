Décidément, la marque Realme ne compte pas ralentir dans son calendrier de sortie. Après les Realme 5 et 5 Pro dévoilés la semaine dernière, la marque chinoise cousine d’Oppo et OnePlus a déjà dévoilé le design de son prochain modèle, le Reame XT.

La marque Realme a un petit peu plus d’un an, mais propose déjà une gamme assez complète de smartphones. On pourrait mettre cela sur le dos de la fougue de la jeunesse, ou l’attribuer aux moyens impressionnants du groupe BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Vivo) et à sa volonté de faire face à Xiaomi.

Alors que Realme a présenté le 19 août dernier ses derniers smartphones, les Realme 5 et 5 Pro, la marque chinoise a déjà commencé à teaser son prochain smartphone. Sur le réseau social chinois Weibo, le responsable marketing de la marque, Xu Qi Chase, a publié une image où l’on peut voir le dos du Realme XT. À première vue, le smartphone ressemble particulièrement aux Realme 5 et 5 Pro avec un module photo positionné à la verticale en haut à gauche et composé de quatre appareils photo. Néanmoins, comme le souligne GSM Arena, on ne distingue pas de lecteur d’empreintes digitales. Il pourrait donc être intégré directement dans l’écran ou sur la tranche du smartphone. Dans le cas d’un module dans l’écran, on imagine donc qu’il profitera également d’un écran OLED — comme le Realme X –, puisque le LCD ne permet pas encore ce type de sécurité biométrique.

Un capteur photo de 64 mégapixels au programme

Par ailleurs, le Realme XT devrait être le prochain flagship de Realme. A ce titre, le smartphone devrait profiter des dernières avancées en photo sur smartphone. Lors de la présentation des Realme 5 et 5 Pro, la marque chinoise avait annoncé qu’elle préparait un appareil avec un capteur photo de 64 mégapixels — probablement le Samsung Isocell Bright GW1.

On devrait en savoir plus sur le Realme XT dans les prochaines semaines, lors de son officialisation par Realme.