Realme a dévoilé son nouveau catalogue entré de gamme en Inde : les Realme 5 et Realme 5 Pro. La marque attaque de front le Redmi Note 7 et les Samsung Galaxy A10 et A20.

Cette année, le marché du smartphone a connu une petite révolution. On ne parle pas des bulles dans l’écran, mais plutôt de ce qui se déroule sur le marché des smartphones à moins de 300 euros. Après l’excellent Redmi Note 7 de Xiaomi, Samsung nous a surpris avec son Galaxy A10 et la marque Realme a fait son arrivée en France avec un très prometteur Realme 3 Pro.

La marque, cousine de OnePlus et Oppo, a dévoilé sa nouvelle génération ce matin en Inde : les Realme 5 et Realme 5 Pro, et n’a d’ailleurs pas manqué de se comparer à ses concurrents directs à plusieurs reprises.

Transformer les points faibles en points forts

Lors de notre test du Realme 3 Pro, nous avions relevé trois défauts majeurs : un appareil photo quelconque, l’absence de port USB-C et l’interface ColorOS. La marque a déjà annoncé qu’elle aurait bientôt le droit à sa propre interface RealmeOS.

La firme s’est donc d’abord concentrée sur la photographie avec un module à 4 appareils photo :

IMX586 48 mégapixels f/1,79

ultra grand-angle 8 mégapixels f/2,25 1,12µm

Portrait 2 mégapixels f/2,4 1,75µm

macro 4 cm 2 mégapixels f/2,4 1,75µm

Il faudra attendre les premiers tests pour en être sûr, mais sur le papier, ce Realme 5 Pro devrait proposer de bien meilleures photos que le Realme 3 Pro.

Concernant le chargement du smartphone : l’USB Type-C est enfin là, sur le 5 Pro, et vient avec une compatibilité Vooc 3.0 et un chargeur de 20W dans la boite.

Le Realme 5 Pro semble donc corriger les principaux défauts de son aîné, et la marque pourrait avoir entre les mains le prochain meilleur rapport qualité/prix du marché.

Images

Fiche technique

Voici les caractéristiques techniques du Realme 5 :

écran 6,5 pouces HD+ avec encoche en goutte

SoC Qualcomm Snapdragon 665

3 à 4 Go de RAM

32 à 128 Go de stockage

Appareils photo : 12 mégapixels f/1,8 ultra grand-angle 8 mégapixels f/2,25 1,12µm Portrait 2 mégapixels f/2,4 1,75µm macro 4 cm 2 mégapixels f/2,4 1,75µm

Caméra en façade : 13 mégapixels

Chargeur 10W micro-USB

Batterie de 5000 mAh

Color OS 6

Voic les caractéristiques techniques du Realme 5 Pro :

écran 6,3 pouces Full HD+ avec encoche en goutte

SoC Qualcomm Snapdragon 712 AIE

4 à 8 Go de RAM LPDDR4x

64 à 128 Go de stockage UFS 2.1

Appareils photo : IMX586 48 mégapixels f/1,79 ultra grand-angle 8 mégapixels f/2,25 1,12µm Portrait 2 mégapixels f/2,4 1,75µm macro 4 cm 2 mégapixels f/2,4 1,75µm

Caméra en façade : 16 mégapixels f/2,0 1,0 µm

Chargeur Vooc 3.0 20W USB Type-C

Batterie de 4035 mAh

Color OS 6

Disponibilité et prix

Le Realme 5 Pro sera disponible à partir du 4 septembre en Inde.

Son prix de départ est de 13 999 roupies indiennes soit 176 euros HT environ. À titre de comparaison, le Redmi Note 7 Pro est vendu au même prix en Inde.

Le Realme 5 est lancé à partir de 9 999 roupies indiennes soit 125 euros HT environ. C’est le même prix que le Redmi Note 7S en Inde, que l’on connait en France sous le nom Redmi Note 7.