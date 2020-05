Realme Narzo 10 et 10A : la nouvelle sous-marque mise sur des petits prix

Pour le marché indien, Realme (groupe BKK Electronics) a décidé de lancer une sous-marque à l'image des marques Poco (Xiaomi) ou Honor (Huawei). Pour ce lancement de nouvelle marque, deux smartphones font la part belle aux SoC de MediaTek.

La marque Realme, du groupe BBK Electronics (Oppo, OnePlus et Vivo), vient de lancer une nouvelle sous-marque à destination du marché indien : Narzo. Retardée à cause du confinement imposé en Inde, la nouvelle marque vient enfin d’être officialisée avec deux nouveaux smartphones : Narzo 10 et Narzo 10A. Comme vous allez le voir plus bas, ce sont des produits dans la lignée des produits Realme avec un bon rapport qualité-prix.

Narzo 10 et 10A : place aux solutions de MediaTek 4G

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ces deux Narzo 10 et Narzo 10A affichent des caractéristiques de milieu de gamme relativement équilibrées. Avec une grosse capacité de batterie de 5 000 mAh, ils font la part belle aux SoC de MediaTek Helio G70 et Helio G80. Ce sont des SoC ARM qui n’accueillent pas la 5G, ces deux modèles sont donc des smartphones 4G LTE.

Realme Narzo 10A Realme Narzo 10 Ecran LCD 6,5 pouces

Ratio 20: 9

HD+ à 1600 x 720 px LCD 6,5 pouces

Ratio 20: 9

HD+ à 1600 x 720 px SoC MediaTek Helio G70 MediaTek Helio G80 Stockage et mémoire vive MicroSD

3 Go / 32 Go MicroSD

4 Go / 128 Go Caméras arrière 12 mégapixels f/1,8

2 mégapixels macro f/2,4

2 mégapixels bokeh f/2,4



Vidéo FullHD @ 30 ips 48 mégapixels f / 1,8

Caméra pour le mode portrait B&N

8 mégapixels ultra grand-angle

2 mégapixels macro à 4 centimètres

Vidéo FullHD @ 30 ips Caméra frontale 5 mégapixels f/2,4

16 mégapixels f/2 Dimensions et poids 164,4 x 75 x 8,95 mm

195 grammes 164,4 x 75,4 x 9 mm

199 grammes Batterie 5000 mAh

Charge 10 Watts 5000 mAh

Charge 18 Watts

Le design familier nous rappelle évidemment celui du Realme 6i. Comme vous pouvez le voir, ils possèdent un dos réfléchissant (légèrement incurvé sur les côtés) avec un module triple caméra dans le coin supérieur gauche. A l’avant, c’est une classique encoche pour loger la caméra avant avec un écran de 6,5 pouces au format 20:9 et une définition HD+ (1600 x 720 pixels). Concernant l’interface logicielle, Narzo utilise Realme UI, l’interface du fabricant basée sur Android 10.

Les deux modèles se différencient principalement par la partie photographie, le Realme Narzo 10 étant mieux armé avec une caméra ultra grand-angle et une caméra principale bien plus solide (48 mégapixels).

On voit d’ailleurs comment Realme a fait des économies : écran, processeur, modem 4G, capteur d’empreintes à l’arrière… l’objectif est de proposer deux smartphones bien équilibrés à un prix le plus bas possible. Justement, concernant les tarifs de lancement en Inde, vous pourrez en juger par vous-même :

Realme Narzo 10A (3 Go + 32 Go) : 8 499 roupies indiennes, soit environ 103 euros

Realme Narzo 10 (4 Go + 128 Go) : 11 999 roupies indiennes, soit environ 146 euros

Ce sont vraiment des smartphones conçus pour le marché indien avec toute la communication pour accompagner ce lancement, dont des collaborations avec des acteurs et chanteurs locaux. Ne comptez pas sur un lancement sur le marché européen, à moins d’un changement de stratégie.