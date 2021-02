Realme GT 5G : l’annonce du fleuron Snapdragon 888 a une date

Le Realme GT 5G est le nouveau nom du Realme Race Pro, le prochain fleuron de la marque qui sera dévoilé en Chine dans quelques jours.

Ne l’appelez plus Realme Race Pro. Le nouveau fleuron de la marque chinoise a désormais un nom commercial bien officiel et il s’agit du Realme GT 5G. Un nom plutôt sobre pour un fleuron qui s’annonce très intéressant.

Snapdragon 888 et écran 160 Hz

Nous avions déjà eu des échos de ses caractéristiques mettant plutôt l’eau à la bouche. En plus du Snapdragon 888 de Qualcomm, qui nous a bluffés dans le Xiaomi Mi 11 tout juste testé, ce smartphone serait équipé d’un grand écran OLED de 6,8 pouces avec un impressionnant taux de rafraichissement à 160 Hz et une définition de 3200 x 1440 pixels. Espérons qu’il sera possible d’adapter le taux de rafraichissement selon les applications, pour éviter de consommer de la batterie pour rien.

Le téléphone devrait par ailleurs proposer une batterie de 5000 mAh rechargeable très rapidement à 125W. Il tournerait sous Android 11 avec Realme UI 2.0. Sans surprise, vu son nom, le téléphone proposera une compatibilité avec les réseaux 5G.

Présentation le 4 mars

Realme a dévoilé ce matin que son Realme GT 5G serait officiellement présenté en Chine le 4 mars. Il faudra certainement attendre un peu pour le voir débarquer en Europe. Le téléphone sera donc présenté dans deux semaines à l’heure où est écrit cet article. Il pourrait s’agir du second smartphone commercialisé avec un Snapdragon 888 en Europe. Le premier est jusqu’à présent le Xiaomi Mi 11.

Reste surtout à découvrir à quel tarif ce nouveau fleuron sera proposé en France.