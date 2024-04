En 2024, plus besoin de faire le ménage (les robots s’en chargent à votre place)

Avec le Roborock Qrevo MaxV, Roborock ne livre pas un énième aspirateur sur un marché saturé. Non, le constructeur lance l'un des meilleurs rapports qualité-prix de l'année. Un robot aussi efficace qu’autonome qui nous fait oublier le ménage.

Acteur incontournable du petit monde des aspirateurs autonome, Roborock s’est forgé une réputation d’excellence en livrant des machines performantes.

Un savoir-faire dont le constructeur nous a une nouvelle fois gratifié avec le Roborock Qrevo MaxV. Un aspirateur-robot exemplaire, au point d’obtenir un 9/10 lors de son test par la rédaction de Frandroid. Qui plus est, il profite d’une remise de 100 euros chez Fnac, Darty et Boulanger, ce qui fait tomber son prix à 899 euros au lieu de 999 euros.

La perfection de l’entretien

Pourquoi une telle note ? La raison est simple : le Roborock Qrevo MaxV offre tout ce que l’on attend d’un bon aspirateur autonome. Son utilisation très simple ne sacrifie en rien la qualité de son nettoyage qui est tout bonnement excellente.

Pour cause, avec sa puissance d’aspiration de 7 000 Pa, il ne laisse ni la poussière ni les poils et autres petits débris lui échapper. Et ce même si ceux-ci sont logés dans un tapis à poil long, dans les coins d’une pièce ou au cœur d’un parquet. Sa brosse en silicone lui évite l’emmêlement des poils, ce qui en fait l’allié idéal pour les propriétaires d’animaux.

Bien sûr, le Roborock Qrevo MaxV ne se contente pas d’aspirer la poussière : il peut détacher les sols grâce à ses deux serpillières rotatives. Mieux, celle de droite peut s’étendre pour longer un mur ou nettoyer un coin plus efficacement. Qu’il s’agisse d’une tache de sauce ou d’une trace de café, rien ne lui résiste.

Non content d’être puissant, le Roborock Qrevo MaxV est aussi très discret, puisqu’il « n’émet qu’un doux ronronnement, malgré une puissance d’aspiration très élevée. »

Un aspirateur avec une bonne base

Il est désormais impensable qu’en 2024, un aspirateur-robot ne soit pas autonome dans son entretien. Sur ce point, le Roborock Qrevo MaxV rend une très bonne copie avec sa station de chargement et d’entretien.

Celle-ci vide automatiquement le bac à poussière et remplit au maximum le réservoir d’eau pour la serpillière. L’utilisateur n’a plus à s’occuper constamment de l’entretien du robot, il lui suffit de remettre de l’eau et changer le sac de poussière une fois par mois avant de passer à autre chose.

Mieux, la station lave également les serpillières avec de l’eau à 60 °C, pour éliminer un maximum de bactéries, avant de les sécher avec un air à 45 °C. Fini donc les mauvaises odeurs et les serpillières qui laissent des traces après plusieurs passages.

Enfin, le Roborock Qrevo MaxV profite de cette base pour charger ses batteries, et ainsi bénéficier d’une autonomie maximale de 180 minutes.

L’intelligence au service du ménage

Un capteur LiDAR aide le Roborock Qrevo MaxV à se déplacer sans encombre. Mais il n’est pas seul dans cette tâche puisqu’une caméra dopée à l’IA est aussi de la partie pour reconnaître intelligemment les obstacles.

Plus qu’une simple détection, la caméra permet aussi de réaliser des appels vidéo en temps réel depuis le robot. Une fonctionnalité pratique pour vérifier que son animal de compagnie est en bonne santé ou ne fait pas de bêtises.

Son véritable avantage réside dans son application dédiée puisqu’il s’agit de l’une des plus complètes du marché. Particulièrement intuitive dans son usage, celle-ci permet d’accéder à la carte virtuelle de son domicile pour y programmer des routines de ménage, interdire certaines zones, ou modifier la position des meubles détectés.

Il est aussi possible de paramétrer précisément le ou les modes de nettoyage, selon ses besoins. L’intelligence artificielle embarquée permet au robot d’ajuster automatiquement la puissance de lavage en fonction du type de sol (carrelage, moquette, etc.). Sans oublier qu’elle indique au Roborock Qrevo MaxV les zones qui nécessitent un second passage pour un résultat impeccable.

Cerise sur le robot, le Roborock Qrevo MaxV intègre son propre assistant vocal intégré, Hello Rocky. Celui-ci fonctionne sans enceinte connectée et même sans Wi-Fi, ce qui garantit une réelle autonomie à l’appareil. D’une simple commande vocale, il est possible de lancer un nettoyage sans utiliser son téléphone. Que les amateurs de domotique se rassurent, le Roborock Qrevo MaxV est aussi compatible avec Google Assistant et Alexa.

Un rapport qualité-prix maîtrisé

Face à un appareil aussi complet et efficace, on peut s’attendre à une facture mirobolante avoisinant les 1 500 euros. Pourtant, Roborock propose le Roborock Qrevo MaxV à 899 euros chez les revendeurs officiels, grâce à une remise de 100 euros, aussi bien sur Internet qu’en boutique. Car oui, depuis quelques jours, il est possible de récupérer le Roborock Qrevo MaxV dans les enseignes physiques de Darty, Fnac ou Boulanger.

Nul doute qu’à ce prix, le constructeur est parvenu à faire du Roborock Qrevo MaxV l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Qrevo Pro : plus abordable, mais tout aussi performant

Vous n’avez que faire des appels vidéo et de la commande vocale ? Roborock a prévu un autre modèle encore plus accessible : le Qrevo Pro. Affiché pour son lancement à 799 euros au lieu de 999 euros en noir ou en blanc sur Amazon, cet aspirateur robot reprend à quelques détails près toutes les caractéristiques de la version MaxV.

Même puissance d’aspiration de 7000 Pa, même brosse, même capacité des bacs d’eau et de poussière et surtout une station de charge tout aussi complète : sur son Qrevo Pro, la marque ne fait donc aucun compromis sur la performance.

Pour ce modèle, Roborock mise également sur des fonctionnalités haut de gamme afin de garantir une hygiène irréprochable à chaque passage. En effet, le Qrevo Pro détecte intelligemment le niveau de saleté jonché sur le sol puis optimise automatiquement le nettoyage pour laisser derrière lui un sol immaculé. Et, grâce à sa caméra embarquée, l’appareil évite tous les objets sur son passage.

Une fois sa routine de nettoyage achevée, le Qrevo Pro rentre automatiquement à sa base. La station se charge alors de vider le bac de poussière, de nettoyer les serpillières à une température de 60 °C pour éviter le développement de bactéries et de mauvaises odeurs, puis de recharger le robot.

Avec une telle puissance, des fonctionnalités aussi avancées et une station totalement autonome, le Roborock Qrevo Pro constitue une excellente alternative au Qrevo MaxV.