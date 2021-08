Samsung Galaxy A52s : les premières images du milieu de gamme révélées

Le Samsung Galaxy A52s est prévu pour être une version allégée de son prédécesseur. Il s'agirait d'un smartphone 5G et en dehors du SoC, assez peu de changements sont attendus.

Des rendus destinés à la presse du Samsung Galaxy A52s sont sortis dans la nature avant leur heure. Et ils sont donc sortis dans la presse, puisque vous lisez cet article.

Ces rendus proviennent d’une série de posts Twitter du leaker Roland Quandt.

Kids these days… just way too annoying. Samsung Galaxy A52s. pic.twitter.com/7JyXkHH2Fm

