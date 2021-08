Samsung One UI 4.0 : la première bêta ne serait qu’une question de semaines

Attendue plus tôt que prévu cette année, la première bêta de One UI 4.0 pourrait débarquer dès la mi-septembre. Aux côtés bien évidemment d’Android 12.

Le mois de septembre s’annonce chargé dans l’univers des nouvelles technologies. Entre la ribambelle de nouveautés matérielles et logicielles signées Apple et le déploiement d’Android 12, la rentrée promet d’être belle et sportive. En filigrane, les constructeurs de smartphones préparent leur appareil mobile à l’arrivée d’Android 12.

Samsung, d’ailleurs, est sur le pied de guerre. Le fabricant coréen poursuit le développement de One UI 4.0 qu’il déploiera aux côtés de la prochaine mouture d’Android. Et à en croire les bruits de couloir, tout porte à croire qu’il exécutera sa manœuvre dans le courant du mois de septembre, voire même mi-septembre.

One UI 4.0 bêta pour la mi-septembre ?

Il n’est pas ici question de la version stable de One UI 4.0, mais bien d’une première bêta qui nous donnera une idée des fonctionnalités et nouveautés de l’OS. Ce planning de déploiement est à mettre au crédit d’un utilisateur du forum communautaire de Samsung, relayé par TizenHelp et Android Anthority.

Attention toutefois : il convient de prendre avec des pincettes les affirmations de l’intéressé. Ce dernier est inconnu de nos services, mais assure exercer une profession qui lui permet d’accéder à ce genre d’informations. Il n’empêche, une suite d’indices permet de renforcer son propos, sans non plus les attester définitivement.

D’autres signaux

En effet, quelques signaux montrent que Samsung travaille activement au déploiement d’Android 12 — sur sa gamme Galaxy S21 dans un premier temps, pour rappel. Par exemple, l’un des modules de Samsung Good Lock — One Hand Operation Plus en l’occurrence — a été préparé à l’arrivée d’Android 12.

Il suffit de jeter un œil à son journal de modification pour apercevoir la prise en charge de cette MAJ majeure.

L’autre indice provient de Geekbench, dont la liste des smartphones répertorie le Galaxy S21 Ultra équipé du système d’exploitation Android 12. Cela laisse donc penser que le géant coréen effectue des phases de test en ce moment, pour un déploiement prochain et imminent.

En avance sur son calendrier ?

Enfin, Samsung aurait tout simplement de l’avance par rapport à son calendrier de l’an passé. En 2020, il a fallu attendre le mois de septembre pour commencer à entendre parler de One UI 3.0 sur Android 11. Cette année, un officiel de la marque s’est exprimé dès le mois de juillet, et ce de manière explicite :

« La version bêta de One UI 4 de la série Galaxy S21 arrive bientôt ! », avait-on pu lire. Autant d’éléments qui nous laissent penser que la bêta de One UI 4.0 pourrait bel et bien arriver au cours des prochaines semaines.