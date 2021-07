Samsung Galaxy : One UI 4.0 bêta pourrait arriver plus vite que prévu

La nouvelle interface de Samsung basée sur Android 12 pourrait arriver en avance par rapport à l'année dernière. Et les Galaxy S21 seraient les premiers servis, mais avec une version bêta de One UI 4.0

Alors que le Galaxy Unpacked de Samsung arrive à grands pas le 11 août prochain, où l’on attend l’annonce des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, du S21 FE, des Galaxy Watch 4 et Watch Active 4 ainsi que des Buds 2, voici que la marque annonce l’arrivée One UI 4.0 en bêta.

One UI 4.0 sera ainsi la nouvelle interface des smartphones Samsung adaptée d’Android 12. Le géant coréen semble accélérer le rythme cette année, puisque la première fois que l’on avait entendu parler de One UI 3.0 l’année dernière, nous étions déjà en septembre.

Les Galaxy S21 pourraient en bénéficier les premiers

L’information provient du forum de Samsung. Elle a été postée par un community manager de la marque (on imagine qu’il ne passe pas une bonne journée si ce post n’était pas prévu) et on peut y lire en coréen : « La version bêta de One UI 4 de la série Galaxy S21 arrive bientôt ! »

Bientôt certes, mais quand ? On ne le sait pas. On sait seulement que cette bêta sera disponible avant toute chose pour la gamme la plus récente des Samsung, à savoir les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Il est possible également que Samsung prévoie de lancer sa nouvelle interface non loin du lancement des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3.

Avant même que One UI 4.0 ne sorte, Samsung doit encore déployer la dernière version de son interface actuelle, intitulée One UI 3.1.1. Selon certaines fuites et rumeurs, elle devrait être disponible entre la fin août et le mois de septembre.