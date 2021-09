Samsung apporterait une fonction haut de gamme sur tous ses Galaxy A de 2022

Selon les informations du site The Elec, Samsung aurait prévu de proposer de la stabilisation optique pour tous ses smartphones milieu de gamme l'an prochain.

Lorsqu’on se penche sur les caractéristiques photo d’un smartphone, plusieurs critères sont à prendre en compte. C’est le cas de la taille du capteur photo, de la définition, de la longueur focale de l’objectif ou de son ouverture focale. Néanmoins, une caractéristique est souvent oubliée et permet pourtant d’améliorer considérablement la prise de vue : la stabilisation optique.

Pour les photos ou vidéos capturées en grand-angle ou avec le téléobjectif, la stabilisation optique peut permettre d’améliorer considérablement la prise de vue. Il faut dire que la stabilisation optique permet de réduire considérablement les tremblements et d’éviter ainsi les soucis en vidéo, mais également les problèmes de flou de bougé en photo. Souvent proposée sur les smartphones les plus haut de gamme, la stabilisation optique des appareils photo est cependant généralement oubliée sur les modèles milieu de gamme. Ceux-ci se contentent fréquemment d’une simple stabilisation électronique qui va couper dans l’image et créer un effet « jello ».

Néanmoins, il semblerait que Samsung soit bien conscient des limitations de la simple stabilisation électronique et cherche à améliorer considérablement la qualité photo de ses smartphones milieu de gamme pour l’an prochain. D’après le site coréen The Elec, généralement bien informé sur les projets du constructeur, Samsung prévoirait d’intégrer une stabilisation optique de l’image (OIS) sur l’ensemble de sa gamme Galaxy A de 2022 :

Selon des sources industrielles ce vendredi, Samsung Electronics prévoirait d’étendre l’intégration de stabilisation optique à l’intégralité de ses milieux de gamme Galaxy A l’an prochain.

Cette généralisation de la stabilisation optique sur le milieu de gamme de Samsung serait en fait la suite logique après l’intégration de l’OIS sur certains modèles cette année. Le constructeur a en effet déjà intégré une stabilisation optique sur certains de ses smartphones : le Galaxy A72, le Galaxy A52 4G, le Galaxy A52 5G et le Galaxy A22 4G. Néanmoins, plusieurs modèles se contentaient d’une simple stabilisation électronique, comme le Galaxy A22 5G, le Galaxy A42, le Galaxy A32 4G et le Galaxy A32 5G.

La stabilisation optique comme réponse aux constructeurs chinois

On ignore cependant quels seront les appareils qui profiteront de cette stabilisation optique. On imagine qu’il s’agira essentiellement des capteurs principaux, c’est-à-dire les modules grand-angle, voire, dans certains cas, des appareils avec téléobjectif. Néanmoins, The Elec ne livre pas davantage d’informations à ce sujet.

L’intégration d’un tel mécanisme sur les smartphones milieu de gamme de Samsung vise surtout à répondre à une concurrence plus féroce sur le milieu de gamme. Si le constructeur coréen a longtemps pu se reposer sur son interface ou sur la qualité de ses écrans sur ce segment de prix, les constructeurs chinois commencent à le rattraper, parfois avec d’autres atouts. Du côté de Vivo, on a justement fait de la stabilisation optique l’un des arguments phares des smartphones premium, notamment avec le Vivo X60 Pro doté d’un gimbal pour stabilisation son appareil photo principal.