Galaxy Buds2 ou Galaxy Watch4 : quel accessoire connecté Samsung vous faut-il pour la rentrée ?

La rentrée est souvent l’occasion de faire peau neuve, et pourquoi pas grâce à de nouveaux accessoires connectés ? Ça tombe bien, Samsung a lancé en marge de ses Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, les Galaxy Buds2 et la Galaxy Watch4. Que vous soyez mélomane ou connecté jusqu’au bout du poignet, il y a forcément un accessoire Samsung fait pour vous.

Qui dit rentrée scolaire, dit nouvelles fournitures. Et c’est aussi valable pour les produits high-tech. Si vous avez craqué en septembre pour un nouveau smartphone, pourquoi ne pas compléter votre achat par un accessoire connecté ? Vous êtes plutôt accro à vos playlists musicales ? Les Samsung Galaxy Buds2 sont une excellente option à prix compétitif. Plutôt du genre à vouloir utiliser votre smartphone sans le sortir de votre poche ? La Samsung Galaxy Watch4 possède toutes les fonctionnalités des meilleures montres connectées.

Les Galaxy Buds2 : plus endurants, plus performants

Derniers-nés des écouteurs true wireless de Samsung, les Galaxy Buds2 s’affichent sur le devant de la scène avec quelques améliorations bienvenues. Non contents d’afficher un nouveau design plus rond et une meilleure ergonomie, ils se targuent d’une autonomie améliorée.

En une seule charge, les écouteurs sont capables de diffuser de la musique pendant environ 5 heures. Avec le boîtier, c’est sur 20 heures d’autonomie qu’il faudra compter (29 heures sans la réduction de bruit active). Cinq minutes de charge suffisent pour donner lieu à plusieurs heures d’autonomie.

Si vous oubliez votre câble de chargement, aucun problème non plus. Les Galaxy Buds2 peuvent également retrouver de l’autonomie grâce à la charge sans fil. Vous pouvez donc poser le boîtier sur un chargeur sans fil, voire sur un smartphone proposant la charge sans fil inversée. C’est le cas de toute la gamme Samsung Galaxy S21 par exemple.

L’autre gros atout des Galaxy Buds2 réside dans leur réduction de bruit active qui vient s’ajouter à l’isolation passive permise par les embouts en silicone. Samsung a mis en place un traitement du signal permettant de supprimer en théorie 98 % du bruit environnant lorsque l’ANC (Active Noise Cancellation) est activée.

Cette réduction reste d’ailleurs modulable et peut être réglée sur plusieurs niveaux. Cela vous permet de choisir si vous voulez être partiellement ou totalement coupé des sons environnants. Pratique pour écouter les annonces vocales dans le métro par exemple.

Comme les modèles précédents, les Galaxy Buds2 se démarquent également par la simplicité d’usage des contrôles tactiles. Ainsi, vous n’avez pas besoin de sortir votre téléphone pour mettre en pause votre morceau de musique, ni pour en changer et encore moins pour modifier le mode de réduction de bruit. Enfin, une commande reste entièrement personnalisable, afin par exemple de lancer l’assistant vocal grâce à un appui long. Le tout se règle via l’application Galaxy Wearable.

La Galaxy Watch4 : toutes vos notifications aux poignets et bien plus

Côté montre connectée, la Samsung Galaxy Watch4 est le compagnon idéal de ceux qui veulent porter leur smartphone au poignet. Pour cette nouvelle mouture, Samsung revoit ainsi sa copie et supprime la lunette rotative. Un mal pour un bien puisque la Galaxy Watch4 gagne en élégance, en finesse et ne perd rien en taille d’écran par rapport à la version Classic. On peut ainsi profiter d’un écran AMOLED de 1,4 pouce pour la version 44 mm et 1,2 pouce pour la version 40 mm.

Une chose qui n’a pas changé en revanche, c’est l’efficacité de la gestion des notifications. Il est toujours possible de configurer toutes les applications dont vous souhaitez faire apparaître les messages d’informations. Y répondre est toujours d’actualité, soit via le micro, un clavier intégré ou simplement en utilisant un emoji ou une réponse préenregistrée.

Le suivi santé est également à l’honneur sur cette nouvelle version. Samsung a implémenté un nouveau capteur BioActive qui permet de mesurer la tension artérielle, le taux de graisse et de réaliser un ECG. L’analyse du sommeil est également au rendez-vous avec quelques améliorations notables comme la mesure du taux d’oxygène dans le sang et… les habitudes de ronflement. Y compris pour ceux qui “ne ronflent jamais, enfin ».

La Samsung Galaxy Watch 4 est enfin la première Galaxy Watch à bénéficier du système d’exploitation WearOS. La collaboration entre Google et le géant coréen offre un accès étendu aux applications de la firme de Mountain View, et surtout au Play Store. À vous les applications, cadrans et autres personnalisations signées Google. Elle est disponible sur le Samsung Store à partir de 319 euros.

Qu’est-ce que le Samsung Shop ?

Passer commande sur le Samsung Shop présente plusieurs avantages. Le premier est la livraison gratuite en 24 heures (pour la région parisienne). Il est ensuite possible de bénéficier d’un paiement en 3 ou 4 fois sans frais à partir de 149 euros d’achats.

Si vous le souhaitez, via le store Samsung, vous pouvez souscrire à une assurance pour vos nouveaux produits ou demander une extension pour les plus anciens. Samsung propose également un programme de reprise de votre ancien mobile. Un joli panel d’options d’achat qui font gagner à chacun en sérénité.