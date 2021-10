Samsung Galaxy M52 5G : la contre-attaque face à Xiaomi, de la 5G avec un écran 120 Hz et un petit prix

Xiaomi est devenu la référence sur le marché des smartphones quand on parle de petits prix. Samsung, leader pendant des années, est en train de réagir avec ses gammes de Galaxy A et de Galaxy M. Voici le Galaxy M52 5G avec une fiche technique très intéressante.

Samsung introduit sur le marché un smartphone 5G à petit prix : il s’agit d’une variante du Galaxy M52. Samsung est en train de passer toute sa gamme à la 5G, avec le A52s 5G par exemple ou encore le A22 5G. Cette fois-ci, il s’agit du nouveau Samsung Galaxy M52 5G.

Une fiche technique très intéressante

Ce nouveau smartphone brouille encore plus la stratégie de Samsung. La gamme Galaxy M est censée être au-dessous la gamme Galaxy A, mais clairement, sur le papier, ce M52 5G est meilleur que certains Galaxy A. Il est géant et fait 173 grammes, mais utilise un écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il intègre une batterie dont la capacité est de 5000 mAh.

Pour compléter le tout, son processeur est le Qualcomm Snapdragon 778G, accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (extensible avec une carte microSD jusqu’à 1 To). Il embarque l’interface maison One UI 3.0 sur Android 11. Il dispose également d’une connexion NFC, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.0. Évidemment, comme son nom l’indique, il est compatible avec la 5G.

Enfin, il propose trois caméras à l’arrière, dont un capteur grand-angle principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle avec un capteur de 12 mégapixels et un petit capteur de 5 mégapixels avec un mode macro. À l’avant, c’est une caméra de 32 mégapixels qui s’occupe des selfies.

Ce produit est en train d’arriver sur le marché européen, il sera sans doute officialisé bientôt en France. Son prix de lancement est de 369 euros, mais il sera sans doute affiché à 449 euros chez les opérateurs mobiles.