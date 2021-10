Galaxy Studio : Samsung tease une option pour personnaliser à fond votre smartphone

Samsung tease une fonction Galaxy Studio qui semble promettre à l'utilisateur une personnalisation poussée des smartphones de la marque. A priori, ce sont les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 qui seraient concernés.

C’est l’histoire de trois aliens qui entrent dans une pièce… Non ce n’est pas le début d’une blague nulle, mais celui d’une courte vidéo promotionnelle publiée sur YouTube par Samsung. On y voit en effet trois extraterrestres entrer dans une salle appelée « Galaxy Studio » avant de s’amuser avec une large palette de couleurs. Tout porte à croire que le géant sud-coréen va lancer une fonction permettant de personnaliser son smartphone. Plus particulièrement, les modèles pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Dans la vidéo qui ne dure que 20 secondes, l’un des personnages se positionne devant une large table de contrôle plein de boutons. L’alien s’amuse notamment avec une molette qui lui permet de passer d’une couleur à l’autre sur l’écran face à lui. En agissant de la sorte, les trois protagonistes se rendent compte que leurs vêtements changent aussi de teinte.

Quelques indices disséminés

La vidéo se termine ensuite par une petite phrase en anglais : « Get ready to unfold something unmistakably you ». Sans traduire à la lettre près, il faut comprendre qu’il faut vous préparer à dévoiler quelque chose qui vous ressemble sans équivoque. On comprend ainsi que la personnalisation sera grandement à l’honneur pour, semble-t-il, modifier les coloris de votre smartphone.

En outre, il y a peut-être un jeu de mots à déceler dans le terme « unfold » qui pourrait aussi être traduit par « déplier » en référence au Galaxy Z Fold 3 — et par extension au Z Flip 3. Android Authority pointe aussi du doigt le fait qu’il y a trois personnages et trois sélectionneurs de couleurs sur la palette. Cela tend aussi à renforcer que ce sont les smartphones pliants de Samsung qui sont concernés par la fonction Galaxy Studio.

Le constructeur donne enfin rendez-vous pour le Galaxy Unpacked Part 2 prévu le 20 octobre prochain. C’est donc pendant cette conférence que Samsung en dira plus sur cette option Galaxy Studio — notamment sur son fonctionnement concret. D’aucuns attendent une annonce du Galaxy S21 FE, mais les dernières nouvelles au sujet de ce téléphone ne sont pas très bonnes.