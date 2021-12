Samsung Galaxy S22 : comment Samsung va sublimer les vidéos HDR sur ses fleurons

On en sait plus sur les écrans des futurs Samsung Galaxy S22 Plus et S22 Ultra.

Il faudra peut-être attendre les Samsung Galaxy S22 un peu plus longtemps, mais pendant ce temps nous en apprenons de plus en plus sur les futurs fleurons de la marque. La dernière révélation en date nous vient du site spécialisé SamMobile qui a pu découvrir des informations sur les futurs écrans Amoled des Galaxy S22.

Une luminosité record, mais pourquoi faire ?

Le site nous apprend que si la dalle du Galaxy S22 ne devait pas proposer beaucoup d’évolutions, celles des S22+ et S22 Ultra devraient connaitre une nouvelle luminosité record. On passerait ainsi de 1000 à 1200 nits pour la luminosité « standard » et à 1750 nits pour la luminosité en pointe. Pour rappel le Galaxy S21+ proposait une pointe à 1300 nits et 1500 nits pour le Galaxy S21 Ultra. Si l’on en croit le site, c’est donc le Galaxy S22+ qui serait le grand gagnant dans l’affaire. La luminosité de pointe désigne le niveau maximal atteint avec le mode « luminosité automatique » activé.

À quoi va servir une telle luminosité extrême ? D’abord à pouvoir lire l’écran même en plein soleil. L’augmentation de la luminosité sur nos smartphones a permis jusqu’à présent d’améliorer cette situation pénible au fil des générations. Avec ce bond en avant, on espère que l’on mettra définitivement les reflets et les difficultés de lecture derrière nous.

L’autre élément intéressant permis par une augmentation de la luminosité est la lecture de contenu HDR. Cette technologie fait varier les niveaux de luminosité et de contraste pour sublimer les couleurs à l’écran et plus la gamme de luminosité offerte est large, meilleur devrait être le résultat. Il ne fait aucun doute que ce sera là aussi un axe de communication de Samsung.

Les nouveaux Galaxy S s’annoncent, comme chaque année, comme de petits bijoux de technologies.

