Samsung Galaxy S22 Plus : un retournement de situation concernant son processeur ?

Le leaker Ishan Agarwal a transmis à 91Mobiles une nouvelle série de caractéristiques relative au Samsung Galaxy S21 Plus. Selon lui, les modèles réservés au marché britannique auront droit à l’Exynos 2200. Quid de la France ?

Attendus autour du 8 février prochain, les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra vont constituer la grande attraction du début d’année aux côtés notamment des Xiaomi 12. Et depuis quelques mois déjà, il ne se passe plus une semaine sans qu’une nouvelle indiscrétion n’ait lieu.

Cette fois-ci, c’est au tour du Galaxy S22 Plus de se retrouver dans le viseur du leaker Ishan Agarwal, qui a collaboré avec 91 Mobiles pour divulguer ses informations récoltées. Des nouveaux rendus viennent tout d’abord corroborer plusieurs autres visuels, selon lesquels cette version Plus sera dans la droite lignée de son prédécesseur en matière de design.

Exynos ou Snapdragon ?

Poinçon central, module photo peu ou prou identique : Samsung ne chamboule pas sa formule et devrait simplement peaufiner les lignes esthétiques de son appareil. En revanche, le doute est réel quant au type de processeur choisi par le constructeur coréen. On ne sait toujours pas si Samsung se tournera vers un Snapdragon ou un Exynos.

L’an passé, la gamme Galaxy S21 était alimentée par le SoC maison de Samsung. Sauf que la version Fan Edition, récemment testée par la rédaction, s’est tournée vers le Snapdragon 888 de Qualcomm. Et ce, même pour les modèles européens qui se contentaient jusque-là des puces Exynos. Un choix assumé dès le départ.

Forcément, les interrogations demeurent au sujet des Galaxy S22. Selon le Youtubeur Super Roader, Samsung continuerait de se fournir auprès de Qualcomm en intégrant le Snapdragon 8 Gen 1, quel que soit le marché visé. Mais Ishan Agarwal ne l’entend pas de cette oreille et mise sur la puce Exynos 2200… pour le Royaume-Uni tout du moins.

Une charge plus rapide

De cette prédiction découle une question : la France pourra-t-elle aussi goûter à l’Exynos 2200, qui s’équipe d’un GPU Radeon très prometteur conçu par AMD ? Cela donne envie sur le papier, mais le mystère est encore entier. Rien ne dit que Samsung fera le même choix pour l’Hexagone, même si les espoirs sont permis.

Pour finir, Ishan Agarwal évoque aussi un capteur grand-angle de 50 mégapixels, un taux de rafraîchissement adaptatif, un poids de 195 grammes (contre 202 grammes pour le Galaxy S21 Plus), une batterie de 4500 mAh et une charge rapide de 45 W (là encore, les leaks divergent).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.