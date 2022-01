Exynos 2200 : fin du suspense, Samsung présentera la puce à temps pour les Galaxy S22

Samsung promet de dévoiler sa nouvelle puce (a priori l'Exynos 2200) en même temps que ses prochains smartphones (les Galaxy S22). La veille de cette déclaration, la marque a connu un loupé qui a marqué les esprits.

« Nous prévoyons de dévoiler le nouveau processeur d’application au moment du lancement d’un nouveau smartphone Samsung », a déclaré un responsable de Samsung Electronics. « Il n’y a aucun problème avec la production et les performances […] ». Voici ce qu’a annoncé un représentant de Samsung au média Business Korea. Comprenez : l’Exynos 2200 va bel et bien être présenté très prochainement et en même temps (ou juste avant) les smartphones Galaxy S22.*

L’annonce a de quoi surprendre. Celle-ci intervient en effet le 12 janvier 2022. Or, la veille, Samsung a raté le rendez-vous qu’il avait lui-même fixé pour présenter sa nouvelle puce maison. La marque avait en effet annoncé un événement pour le 11 janvier en promettant notamment des annonces autour du GPU RDNA 2 prometteur dont s’équipera le futur SoC. Sauf que patatras ! Ce jour-là, Samsung n’a finalement donné aucun signe de vie.

Encore un doute entre l’Exynos 2200, le Snapdragon 8 Gen 1 et les Galaxy S22

Pour rappel, l’officialisation des Samsung Galaxy S22 est attendue pour le 8 février. La présentation de l’Exynos 2200 (s’il s’appelle bel et bien ainsi) interviendrait donc dans ces eaux-là, peut-être même dès fin janvier.

Un doute subsiste toujours cependant : est-ce que les Galaxy S22 vendus en Europe profiteront-ils de cet Exynos 2200 ou passeront-ils aux SoC Qualcomm avec le Snapdragon 8 Gen 1 comme cela a déjà été avancé par certaines rumeurs ? Car des annonces quasi en même temps de la puce et des smartphones ne signifient pas forcément qu’elles sont liées. C’est très probable, mais encore incertain.

Tous ces mystères devraient s’éclaircir dans le courant des prochaines semaines à mesure qu’on approchera du 8 février et de l’annonce des Samsung Galaxy S22.

