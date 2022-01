Exynos + RDNA 2 : Samsung a raté sa propre date de présentation

Samsung avait donné rendez-vous pour la présentation d'un nouveau SoC, mais la firme n'a fait aucune annonce.

Que se passe-t-il chez Samsung ? Le 30 décembre 2021, la firme avait publié sur Twitter une invitation à venir découvrir la prochaine puce Exynos ce mardi 11 janvier 2021. L’événement était attendu, il s’agit d’une nouvelle puce haut de gamme que l’on pourrait retrouver dans le Galaxy S22 et surtout, c’est la concrétisation d’un partenariat entre AMD et Samsung pour intégrer les technologies Radeon dans une puce mobile. Autrement dit, certaines technologies que l’on retrouve aujourd’hui sur PS5 et Xbox Series, avec l’architecture RDNA 2 seraient proposées sur smartphone.

Le 11 janvier est passé et aucune annonce n’a eu lieu de la part de Samsung concernant les puces Exynos. Pire, le tweet du 30 décembre a tout simplement disparu de Twitter. Samsung a effacé sa promesse.

Difficile de savoir pour le moment ce qu’il s’est passé. On peut au moins en conclure que Samsung est en retard concernant sa nouvelle puce Exynos. Avec un nouveau smartphone dont l’annonce serait prévue dès le mois de février, cela semble compromettre la théorie d’un Galaxy S22 qui bénéficierait de cette puce Exynos.

Korea Snapdragon

US Snapdragon

Europe Snapdragon

Exynos 2200 is G.O.N.E.

(It might be released later, but I'm sure that it's not going to be in Galaxy S22 series.)

— Dohyun Kim (@dohyun854) January 11, 2022