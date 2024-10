Moins cher et avec plus d’autonomie : le petit SUV électrique d’Opel devient vraiment plus intéressant

Cousin technique des Peugeot e-2008, Jeep Avenger électrique et autres Fiat 600e, l’Opel Mokka électrique vit un peu dans l’ombre de sa fratrie, mais ce restylage pourrait lui permettre de faire pencher la balance de son côté, notamment avec une nette baisse des prix.

En voici un qui commençait à souffrir du poids des années, mais aussi de la concurrence en interne au sein même de chez Stellantis.

En effet, alors que la plupart des petites voitures électriques du groupe sont passées avec un nouveau moteur de 156 ch à la place de l’ancien bloc de 136 ch (qui constitue encore l’entrée de gamme pour certains produits) et une nouvelle batterie de 54 kWh contre 51 kWh auparavant, l’Opel Mokka électrique faisait déjà figure de dinosaure.

La barre des 400 km d’autonomie dépassée

Un an après la cure de jouvence de la petite Corsa, c’est à son tour de se mettre au diapason et de revenir plus fort et moins cher. Exit le moteur électrique de 136 ch et l’ancienne batterie qui lui octroyait à peine 340 km d’autonomie selon le cycle WLTP avec une seule charge, place au nouveau bloc de 156 ch en puissance de crête, 260 Nm de couple et à la batterie de 54 kWh pour une autonomie de 402 km WLTP.

En revanche, la puissance de la recharge rapide stagne toujours à 100 kW et autorise le plein de 20 à 80 % en 30 minutes sur une borne adéquate.

Un nouveau système d’infodivertissement

Esthétiquement, le Mokka électrique reçoit une nouvelle calandre Vizor noire qui combine le logo et les optiques dans une seule unité visuelle. Les feux LED avant et arrière arborent une signature lumineuse modernisée, rappelant celle du nouveau Opel Frontera. Opel annonce aussi de nouvelles jantes aérodynamiques, ainsi que le bouclier redessiné qui améliore l’efficacité énergétique en réduisant la traînée aérodynamique.

L’intérieur se veut plus écologique et moderne, avec des tissus issus de matériaux recyclés. Des commandes tactiles ont été intégrées au nouvel écran central, supprimant ainsi certains boutons physiques, tandis que d’autres commandes s’inspirent du tout récent Opel Grandland. Bonne nouvelle, les deux écrans de 10 pouces sont désormais livrés de série.

La voiture embarque un nouveau système d’infotainment et de navigation. Ce dernier peut être facilement utilisé via des widgets, comme sur un smartphone. Par ailleurs, en combinaison avec le système de navigation en option, il suffit de dire « Hey, Opel » pour utiliser la reconnaissance vocale.

Le système se perfectionne également en permanence grâce à ChatGPT (disponible en combinaison avec la navigation connectée) et, en fonction des habitudes du profil de conducteur associé, suggère de manière autonome des destinations et des itinéraires. Le Mokka électrique dispose également d’un planificateur d’itinéraire avec affichage des bornes de recharge.

Une sacrée baisse de prix

Concernant les prix, l’Opel Mokka électrique débute désormais à 36 900 euros, contre les 42 000 euros précédemment demandés pour la motorisation de 136 ch et la batterie de 51 kWh proposée précédemment – montant même à 44 200 euros pour la batterie 54 kWh.

Moins cher et plus endurant, ce Mokka semble donc une meilleure affaire, d’autant plus qu’il faut lui ôter encore 4 000 euros (3 000 en 2025) de bonus écologique, ramenant le prix à 32 990 euros.

Précisons que la marque propose aussi une version thermique essence de 136 ch à partir de 26 500 euros et une version hybride de 136 ch également, en boîte automatique, à 29 500 euros.