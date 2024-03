Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 : Exynos, écran… Cette fuite soulève plusieurs questions

Plus de mémoire vive, un filtre antireflet, de l'Exynos, une nouvelle fuite indique de nouvelles évolutions pour les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6.

Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 sont attendus pour cet été. Partenaire des Jeux olympiques 2024, Samsung devrait profiter de cet évènement pour lancer sa nouvelle génération de smartphones pliables. Leur présentation devrait quant à elle être faite en amont de l’évènement, soit début juillet.

Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 se dévoilent depuis quelques mois à travers plusieurs rumeurs et leaks. Tout récemment, on a ainsi pu lire que Samsung prévoirait de lancer un smartphone pliable à moins de 1000 euros. Selon notre réflexion, il devrait s’agir d’une sorte de Z Flip FE.

Aujourd’hui, c’est le souvent bien informé @kro_roe qui avance de nouvelles caractéristiques des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 via son compte X.

Plus de RAM pour le Galaxy Z Fold 6

Selon ses informations, le Z Fold 6 serait équipé d’un écran externe traité contre les reflets, empruntant possiblement la technologie Gorilla Glass Armor du Galaxy S24 Ultra. En outre, il aurait aussi un système de refroidissement plus important, un tactile plus rapide et éventuellement un emplacement pour un S Pen. Ce dernier point est une arlésienne, on en parlait déjà lors du Galaxy Z Flip 5. D’ailleurs, @kro_roe précise en commentaire que ce S Pen intégré pourrait être annulé. Il reste un voeu pieux.

La fuite parle aussi de la quantité de mémoire vive à laquelle on aurait droit. Et ce serait un petit bond de 4 Go puisque l’on passerait à 16 Go contre 12 Go sur le Z Flip 5. Concernant le stockage, trois options seraient à prévoir : 256 Go, 512 Go et 1 To, soit une sélection identique à la génération précédente.

Un Galaxy Z Flip 6 en Exynos ?

Mêmes signaux du côté du Galaxy Z Flip 6. Le leaker avance les mêmes capacités de stockage et une augmentation à 12 Go de la mémoire vive, précisant qu’elle ne serait pas disponible dans toutes les régions. Les 8 Go du Z Flip 5 pourraient être encore de la partie.

Côté processeur, on aurait de l’Exynos sur certains marchés. Pour rappel, le Z Flip 5 était équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2, mais Samsung aime à doter les modèles français de ses processeurs maison. Si un Z Flip 6 Exynos existe, il pourrait être pour nous, nous privant dans le même temps des technologies uniquement compatibles avec les processeurs Qualcomm, comme les codecs audio Bluetooth AptX.